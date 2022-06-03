Лукашенко: «Между Зеленским и украинскими военными начинается серьёзное противостояние»
Новости Беларуси. Рабочий день Президента продолжился разговором с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из только что открытой поликлиники Александра Лукашенко дожидались не только журналисты пула, но и те, кто озвучивает свое авторское мнение с экранов ТВ, полос газет и в интернете. Тем разнообразнее повестка.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Если экономические тиски сжимаются, значит это кому-то нужно. Александр Лукашенко без купюр раскладывает суть геополитических игр, в которые некоторые страны оказались втянуты, сами того не заметив. Ловушка.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Польшу вы видите: и туды, и сюды. И примем беженцев, и не примем. И деньги дайте, и через нас деньги в Украину. И уже договорились до того, что Западную Украину готовы оттяпать. Но по большому секрету вам скажу следующее: оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт.
Алена Сырова:
В то время как украинские военные погибают на фронтах тысячами, президент страны торгует суверенитетом, обнимаясь с псевдодрузьями и предоставляя им беспрецедентное право хозяйничать на украинской земле.
Польский сыр для украинских мышей. Уравняют ли в правах граждан этих стран и кому выгодны геополитические игры? Читайте здесь.
Александр Лукашенко:
Поэтому у них начинается вот это противостояние между президентом и военными. И я уверен, украинские военные снесут голову любому. Я не говорю там нацики, не нацики – слушайте, это вопрос философский. Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь самостийную, вольную Украину. Они хотят, чтобы там не только русские, белорусы не были, но и поляков не было там. И они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно. Я давно уже об этом сказал. Смотрите, сбывается. Поэтому нам это надо видеть. Я ж тогда, помните, сказал: еще к нам и россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину [в интервью Associated Press – прим. ред.]. И это будет.
Читайте также:
Президент: «Куда ни кинь – везде клин, и каждый хочет заработать на здоровье людей»
Лукашенко: доллар упал, но почему продавцы и поставщики не привели цены в соответствие с ним?
Лукашенко: я как опытный политик говорю, что идеальный вариант для Европы – единство с Россией