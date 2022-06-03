Лукашенко: «Между Зеленским и украинскими военными начинается серьёзное противостояние»

Новости Беларуси. Рабочий день Президента продолжился разговором с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из только что открытой поликлиники Александра Лукашенко дожидались не только журналисты пула, но и те, кто озвучивает свое авторское мнение с экранов ТВ, полос газет и в интернете. Тем разнообразнее повестка. Алена Сырова, политический обозреватель:

Если экономические тиски сжимаются, значит это кому-то нужно. Александр Лукашенко без купюр раскладывает суть геополитических игр, в которые некоторые страны оказались втянуты, сами того не заметив. Ловушка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Польшу вы видите: и туды, и сюды. И примем беженцев, и не примем. И деньги дайте, и через нас деньги в Украину. И уже договорились до того, что Западную Украину готовы оттяпать. Но по большому секрету вам скажу следующее: оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт.