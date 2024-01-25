В Минске обсудили тему безопасности и качества работы маршрутных такси

Новости Беларуси. В столице в 2023 году увеличилось количество ДТП с участием маршруток. Безопасность и качество работы этого вида транспорта обсудили в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили и в два раза больше нарушений среди водителей маршрутных такси. В их числе – перевозка пассажиров сверх нормы, неудовлетворительное техническое состояние транспорта, а также отсутствие возможности оплатить проезд по безналичному расчету с помощью QR-кода. Есть нарекания и по санитарному состоянию авто. За прошлый год ГАИ на территории Минска выявила более 7 000 нарушений. К административной ответственности привлечены свыше 300 должностных лиц.

Юрий Супранович, директор предприятия «Столичный транспорт и связь»:

Актуальным вопросом является вопрос соблюдения безопасных условий, использование ремней безопасности. И санитарное состояние в столичном регионе требует корректировки.

Сергей Игнатович, государственный автомобильный инспектор УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Проводится ряд мероприятий, которые направлены на недопущение нарушений перевозчиками, а именно правил перевозки пассажиров, которые задействованы в регулярном сообщении в Минске. Сотрудники Госавтоинспекции нацелены на контроль за участниками дорожного движения в данном направлении. Ну и проходят мероприятия, как гласный, так и негласный контроль.