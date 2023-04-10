Хочу провести субботник в собственном дворе, но нет лопаты и граблей – рассказываем, что делать

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте на площадке ток-шоу « По существу ».

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Раз уже заговорили про Конституцию, то нельзя забывать о том, что мы там не только гарантировали еще раз, во многих статьях это повторено, социальные гарантии, в том числе и гарантии по комфортной жизни человека, но и социальную ответственность. Субботники – мы же с них начинали. Понятно, что сами люди дорогу не положат. Но благоустроить свой населенный пункт, высадить сквер, покрасить выйти. И даже где-то что-то приобрести.

Кирилл Казаков, СТВ:

Про субботник заговорили. Я знаю, что у вас 22 апреля съезд. Вы после съезда на субботник?

Сергей Клишевич:

Мы в рамках съезда обязательно заложим аллею и наведем порядок в одном из парков нашего города. Поэтому вот это вот наша традиция, о ней забывать нельзя. Нельзя все только лишь перекладывать на власть. Порождаем социальное иждивенчество, а это еще хуже.

Алена Сырова, СТВ:

Согласна. Вот мы сейчас вспоминали зиму, когда мэр просил, что, пожалуйста, помогите убрать улицы. Начнем с того, что, конечно, когда к гражданам обращаются и говорят: пожалуйста, помогите – тут уже…

Кирилл Казаков:

Пожалуйста, не поможем. Вы, по идее, власть и мы вам налоги платим.

Алена Сырова:

Потом происходит другое. «Мы вам даже дадим лопаты». Ну, ладно, раз дадут мне лопату, то, так уж и быть, я пойду, спущусь. Но я знаю не по наслышке, что с теми же лопатами есть проблемы. Человек куда приходит? В ЖЭС или встречает дворника у себя во дворе и говорит: дайте лопату, мне сказали, если вы мне ее дадите, я тогда могу расчистить. Дальше происходит что? Говорят, что дворник, условно, материально ответственный за эту лопату и не может просто так ее дать.