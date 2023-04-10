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Хочу провести субботник в собственном дворе, но нет лопаты и граблей – рассказываем, что делать

10 апреля 2023 19:43
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Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте на площадке ток-шоу «По существу».  

Хочу провести субботник в собственном дворе, но нет лопаты и граблей – рассказываем, что делать-1

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Раз уже заговорили про Конституцию, то нельзя забывать о том, что мы там не только гарантировали еще раз, во многих статьях это повторено, социальные гарантии, в том числе и гарантии по комфортной жизни человека, но и социальную ответственность. Субботники – мы же с них начинали. Понятно, что сами люди дорогу не положат. Но благоустроить свой населенный пункт, высадить сквер, покрасить выйти. И даже где-то что-то приобрести.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Про субботник заговорили. Я знаю, что у вас 22 апреля съезд. Вы после съезда на субботник?

Сергей Клишевич:  
Мы в рамках съезда обязательно заложим аллею и наведем порядок в одном из парков нашего города. Поэтому вот это вот наша традиция, о ней забывать нельзя. Нельзя все только лишь перекладывать на власть. Порождаем социальное иждивенчество, а это еще хуже.

Алена Сырова, СТВ:  
Согласна. Вот мы сейчас вспоминали зиму, когда мэр просил, что, пожалуйста, помогите убрать улицы. Начнем с того, что, конечно, когда к гражданам обращаются и говорят: пожалуйста, помогите – тут уже…  

Кирилл Казаков:  
Пожалуйста, не поможем. Вы, по идее, власть и мы вам налоги платим.  

Алена Сырова:  
Потом происходит другое. «Мы вам даже дадим лопаты». Ну, ладно, раз дадут мне лопату, то, так уж и быть, я пойду, спущусь. Но я знаю не по наслышке, что с теми же лопатами есть проблемы. Человек куда приходит? В ЖЭС или встречает дворника у себя во дворе и говорит: дайте лопату, мне сказали, если вы мне ее дадите, я тогда могу расчистить. Дальше происходит что? Говорят, что дворник, условно, материально ответственный за эту лопату и не может просто так ее дать.  

Хочу провести субботник в собственном дворе, но нет лопаты и граблей – рассказываем, что делать-4

Владимир Устинович, председатель КОТОС Советского района Минска:  
У нас закуплено несколько десятков лопат зимних. Грабли есть, тоже несколько десятков – мы их используем и в субботниках, и в обычной жизни. Также есть средства малой механизации. У нас маленькие лопатки есть, у нас есть багор, у нас есть бензопила.  

Алена Сырова:  
Это у вас, потому что вы образцовые?  

Сергей Клишевич:  
Нет. У меня в обычном доме стояла лопата.  

Владимир Устинович:  
Просто в течение многих лет работали, заработали на материальную базу хорошую. И это все используем. Но тоже ломаются и лопаты.

Кирилл Казаков:  
Представьте, я такой сосед, который, как обычно, находится в подъезде: а чего я пойду? Я налоги плачу. У меня на жировке 80 рублей. Пускай убирают.  

Владимир Устинович:  
Есть и такие граждане. Но большинство автомобилистов, те, кто постоянно используют свой транспорт, выходят и чистят. 

Алена Сырова:  
Давайте этот алгоритм еще раз проговорим. Если есть пламенное желание, но нет лопаты или грабель или еще чего-нибудь. Куда человеку идти, к кому обращаться?  

Владимир Устинович:  
Сайт администрации Советского района.  

Хочу провести субботник в собственном дворе, но нет лопаты и граблей – рассказываем, что делать-7

Сергей Клишевич:  
К депутату тоже можно.  

Владимир Устинович:  
Как один из вариантов. Находите КОТОС-59. Есть прямой телефон председателя. Звоните, я обеспечу всем.  

Алена Сырова:  
Даже если живешь в Первомайском, да?  

Владимир Устинович:  
Нет, в Советском.  

Кирилл Казаков:  
Эта структура, на примере вашего района, по всему городу так работает?  

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:  
Совершенно верно. Формируется список пункта выдачи снегоуборочного инвентаря. В подъезде, коллега не даст соврать, житель Заводского района – на первом этаже всегда стоит лопата. И о том, что ее используют, говорит то, что ежегодно мы основания лопаты меняем. То есть люди работают. И зачастую это происходит следующим образом. Вышел один человек, вышел второй, вышел третий – уже начинает завязываться дружба какая-то и, возможно, это превращается в какое-то приятное времяпрепровождение.  

Кирилл Казаков:  
Друг друга знают соседи и решают одни и те же вопросы. Тут немножко другая история.  

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# Субботники в Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Сергей Масляк # Владимир Устинович # Алена Сырова # Сергей Клишевич # Фотофакт

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