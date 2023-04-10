Сближает ли людей совместная работа во дворе? Ответил председатель КОТОС
Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Владимир Владимирович, вот этот духовный фактор есть? Может быть, он пафосно звучит, но если люди действительно делают одно дело, это их сближает.
Владимир Устинович, председатель КОТОС Советского района Минска:
Да, сближает. Особенно, когда они видят результат своего труда: как было и как стало. Скажу, что те же КОТОСы проводят четыре конкурса в год, ежеквартально конкурсы проходят. После этого идет распределение премий. Шесть КОТОСов получают премии. Если ты хорошо работал, активно, у тебя будет первое-второе-третье, ты больше денежки заработаешь и, соответственно, больше закупишь.
Алена Сырова, СТВ:
Мы о духовном, а тут все о материальном.
Кирилл Казаков:
Меркантильная история.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Это тоже как стимул для работы КОТОСа.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это тоже часть нашего национального менталитета.
Владимир Устинович:
Да. Первое место – 80 базовых, второе – 70.
Кирилл Казаков:
А эти деньги куда? Идут на развитие, грубо говоря, территории?
Владимир Устинович:
50 % идет на поощрение активистов, а 50 % – на материально-техническую базу КОТОСа. Мы закупаем детское оборудование, мы ежегодно меняем, сейчас оно подорожало, сильно подорожало оборудование, хочется хорошее, качественное оборудование, которое будет стоять долгие годы. Мы сейчас, по статистике, шесть аттракционов покупаем.
Кирилл Казаков:
Слушайте, у меня такой вопрос, а с чем вы к району обращаетесь, с каким запросом? Если вы и детское оборудование за свои поставили.
Владимир Устинович:
Не только мы. Посмотрите, мы купим, например, шесть аттракционов. И в ЖКХ Советского района запланирована замена оборудования – и там уже 20 аттракционов. А все в совокупности – получится хорошая детская площадка. Мы все время на связи. У нас Светлана Воробей, специалист, который в ЖКХ занимается благоустройством, установкой и заменой детского оборудования, которое уже устарело, которое нужно снести. ЖКХ отслеживает это и меняет. И мы в этот двор тоже приходим и ставим свое.
Кирилл Казаков:
Смотрите, вы говорите, на территории вашего КОТОСа живет около 10 тысяч человек. То есть, по сути, это председатель одного из районных центров в какой-нибудь области, потому что где-то там столько же и живет. То есть, получается, что вы решаете похожие проблемы.
Сергей Клишевич:
Этот человек превращается в политическую фигуру своего района.
Владимир Устинович:
В том числе. У нас доверие тоже на высоком уровне. Люди обращаются и знают, что мы решаем.
Сергей Клишевич:
Надо баллотироваться в депутаты.
Владимир Устинович:
Есть у нас опыт и такой. Если скажут, если поддержат.
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