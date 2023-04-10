Сближает ли людей совместная работа во дворе? Ответил председатель КОТОС

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Владимир Владимирович, вот этот духовный фактор есть? Может быть, он пафосно звучит, но если люди действительно делают одно дело, это их сближает. Владимир Устинович, председатель КОТОС Советского района Минска:

Да, сближает. Особенно, когда они видят результат своего труда: как было и как стало. Скажу, что те же КОТОСы проводят четыре конкурса в год, ежеквартально конкурсы проходят. После этого идет распределение премий. Шесть КОТОСов получают премии. Если ты хорошо работал, активно, у тебя будет первое-второе-третье, ты больше денежки заработаешь и, соответственно, больше закупишь.

Алена Сырова, СТВ:

Мы о духовном, а тут все о материальном. Кирилл Казаков:

Меркантильная история.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Это тоже как стимул для работы КОТОСа. Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это тоже часть нашего национального менталитета. Владимир Устинович:

Да. Первое место – 80 базовых, второе – 70. Кирилл Казаков:

А эти деньги куда? Идут на развитие, грубо говоря, территории? Владимир Устинович:

50 % идет на поощрение активистов, а 50 % – на материально-техническую базу КОТОСа. Мы закупаем детское оборудование, мы ежегодно меняем, сейчас оно подорожало, сильно подорожало оборудование, хочется хорошее, качественное оборудование, которое будет стоять долгие годы. Мы сейчас, по статистике, шесть аттракционов покупаем. Кирилл Казаков:

Слушайте, у меня такой вопрос, а с чем вы к району обращаетесь, с каким запросом? Если вы и детское оборудование за свои поставили.