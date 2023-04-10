Клишевич: если депутат не будет решать вопросы ям и лампочек в подъезде, политического будущего у него нет

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Многие службу 115 называют посредником между тем, у кого проблема, и тем, кто решает проблему. Собственно говоря, почему напрямую нельзя написать? Алена Сырова, СТВ:

Понятно, что на 115, скорее всего, сфотографируют яму во дворе и пришлют, но не напишут, что здесь могло бы расти дерево. Кирилл Казаков:

Вот смотри, чтобы не было таких вещей, вот нам пишут. Сергей, ты же депутат от Октябрьского района? Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Совершенно верно.

Кирилл Казаков:

Курасовщина, Брестская, 76. Совсем недалеко от нас. Ужасный асфальт во дворе, каждый год латают. Сергей Клишевич:

А какой к депутату вопрос? Кирилл Казаков:

А как решить этот вопрос? Я к чему, чтобы в 115 не писать, сразу, например, на программу, сразу к депутату. У нас же, как вопросы решаются?

Сергей Клишевич:

У нас это традиция общественно-политическая. Если в Беларуси политик, депутат любого уровня, чиновник любого уровня не будет заниматься вопросами простых людей, значит, у него нет политического будущего. Это хорошо, в отличие от американских, французских, которые приема в жизни своей не провели, к человеку не спустились, они решают вопросы своих финансовых групп и кошельков. У нас это все по-другому. У нас все решают вопросы избирателей. Да, правильно, это, скажем, каждый должен заниматься своим делом, но если ты в политике, если ты депутат, если ты не будешь решать вопросы ям, лампочек в подъезде, лавочек возле подъезда и другие, политического будущего у тебя нет. В контексте того, что тебе еще необходимо, а это тоже очень тяжелая и сложная работа, заниматься законотворчеством и решением общегосударственных задач. Но я что хотел сказать, немножко дополнить по поводу наших традиций. Мы сегодня ни на кого не смотрим, если кто-то там в Instagram и еще в каких-то социальных сетях посмеивается над праздниками, которые проходят.