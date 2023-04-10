Клишевич: если депутат не будет решать вопросы ям и лампочек в подъезде, политического будущего у него нет
Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Многие службу 115 называют посредником между тем, у кого проблема, и тем, кто решает проблему. Собственно говоря, почему напрямую нельзя написать?
Алена Сырова, СТВ:
Понятно, что на 115, скорее всего, сфотографируют яму во дворе и пришлют, но не напишут, что здесь могло бы расти дерево.
Кирилл Казаков:
Вот смотри, чтобы не было таких вещей, вот нам пишут. Сергей, ты же депутат от Октябрьского района?
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Совершенно верно.
Кирилл Казаков:
Курасовщина, Брестская, 76. Совсем недалеко от нас. Ужасный асфальт во дворе, каждый год латают.
Сергей Клишевич:
А какой к депутату вопрос?
Кирилл Казаков:
А как решить этот вопрос? Я к чему, чтобы в 115 не писать, сразу, например, на программу, сразу к депутату. У нас же, как вопросы решаются?
Сергей Клишевич:
У нас это традиция общественно-политическая. Если в Беларуси политик, депутат любого уровня, чиновник любого уровня не будет заниматься вопросами простых людей, значит, у него нет политического будущего. Это хорошо, в отличие от американских, французских, которые приема в жизни своей не провели, к человеку не спустились, они решают вопросы своих финансовых групп и кошельков. У нас это все по-другому. У нас все решают вопросы избирателей. Да, правильно, это, скажем, каждый должен заниматься своим делом, но если ты в политике, если ты депутат, если ты не будешь решать вопросы ям, лампочек в подъезде, лавочек возле подъезда и другие, политического будущего у тебя нет. В контексте того, что тебе еще необходимо, а это тоже очень тяжелая и сложная работа, заниматься законотворчеством и решением общегосударственных задач. Но я что хотел сказать, немножко дополнить по поводу наших традиций. Мы сегодня ни на кого не смотрим, если кто-то там в Instagram и еще в каких-то социальных сетях посмеивается над праздниками, которые проходят.
Кирилл Казаков:
Слушай, в Польше проходят такие же праздники. Там смеются над ними.
Сергей Клишевич:
Нам, в принципе, до лампочки, что у них в Польше, пусть как хотят. У нас есть свои национальные традиции. Это интересно людям, я лично был и своими глазами видел, тысячи людей приезжают со всех близлежащих районов, им интересно, им весело. А это значит, что нам надо и впредь такие праздники проводить, их надо делать больше. Потому что, если не мы будем проводить, то они найдут альтернативу. Какую альтернативу, мы с вами тоже прекрасно знаем. Поэтому наша задача сегодня – это не только асфальт. Это не только материальное, но еще и про духовное, иначе этот асфальт не положится.
Алена Сырова:
Конечно, когда все вместе над чем-то работают и трудятся, то 100 % это, конечно, объединяющий фактор.
Сергей Клишевич:
Это вопрос даже больше политический, чем бытовой.
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