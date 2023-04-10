Восемь бригад на район. Как в минских дворах чинят ямы?

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Мне вспоминается, когда в январе, перед тем, как отправиться в длительную командировку, глава государства поставил на вид прежде всего минским властям то же состояние дорог. Тогда снег то сходил, то возвращался. Потом снова были сильные заморозки. Так вот, когда мы готовились к программе, я тоже проехала по городу. И что хочу сказать? Ну, как-то видно, что очень оперативно стали латать, по крайней мере, на улицах ямы. А вот во дворах ситуация несколько другая. Кирилл Казаков, СТВ:

Смотри, во дворах. А я сейчас расскажу по регионам. Я не по всем регионам проехался. Вот у нас будет представитель Минской области, мы поговорим. На самом деле, для меня как для автомобилиста действительно проблемными были Борисов, Жодино и больше всего Бобруйск. У меня такое впечатление, что в Бобруйске нет асфальта вообще. А что вот касается минских дворовых территорий. Сергей Михайлович, на самом деле, во дворах как с дорогами? Потому что Шабаны, Ангарская – это все ваше и это как бы далеко. И там, по идее, нет асфальта. Но я же понимаю, что есть.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Вы, наверное, давно не были в Шабанах. Можем организовать экскурсию, если есть необходимость. Но что хочу сказать? Что работа, в принципе, по текущему, по ямочному ремонту – это работа плановая. И так же, как и наведение порядка, все это начинается с утверждения программы благоустройства и эстетизации территории района, территории города. Такая программа начинает формироваться в 2022 году, а утверждается в начале 2023-го. Вместе с тем касаемо вопросов ямочного ремонта – в соответствии с этой программой площадь может увеличиваться. В дворовых территориях мы планируем выполнить ямочный ремонт на площади более 52 тысяч квадратных метров. По состоянию на сегодня только на дворовых территориях работают восемь бригад. На сегодня этого вполне достаточно. Причем это квалифицированные работники и работники дорожной службы администрации. «Ремавтодор» Заводского района – по состоянию на сегодня мы уже выполнили порядка 25 % от указанной площади. Алена Сырова:

Руслан Николаевич, наверное, все-таки чуть больше по вашему профилю этот вопрос. Если сравнивать предыдущий год, например, и этот. Состояние дорожного полотна – как у специалиста спрошу – хуже или лучше? И почему так, на ваш взгляд?