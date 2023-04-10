Какие проблемы можно решить на местном уровне? Рассказал председатель Рубежевичского сельсовета

Алена Сырова, СТВ: Что у вас в этом году в плане?

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте на площадке ток-шоу « По существу ».

Павел Карницкий, председатель Рубежевичского сельсовета:

Мы тоже на своем уровне составляем план по благоустройству на год. И ряд вопросов мы передаем для включения в районный план, которые мы не можем решить на местном уровне. В этом году в планах у нас сделать детскую площадку в агрогородке Засулье. Также ряд вопросов включен по ремонту улично-дорожной сети. Мы уже ямочный ремонт начали. Еще осталось подсыпать четыре улицы – гравийное покрытие.

Алена Сырова:

Это вы все решаете на своем уровне? Вашего решения достаточно?

Павел Карницкий:

Да. Если мы не решаем вопрос, мы стараемся поднимать вопрос на районном уровне и с помощью исполнительной власти района нам оказывают содействие.

Алена Сырова:

Смотрите, мы проголосовали год назад за изменения в Конституцию, местной власти дали больше полномочий. Вы как-то это на себе прочувствовали? Потому что очень часто речь шла о том, что пока отправишь наверх, пока там согласуют, пока там все сведут…

Павел Карницкий:

В этом плане у нас все уже налажено с прошлого года. Что касается ремонта улично-дорожной сети – это у нас вопрос уже налаженный.

Алена Сырова:

То есть это работает?

Павел Карницкий:

Работаем с ЖКХ и дорожными службами.