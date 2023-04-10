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Какие проблемы можно решить на местном уровне? Рассказал председатель Рубежевичского сельсовета

10 апреля 2023 19:32
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Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте на площадке ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Что у вас в этом году в плане?  

Какие проблемы можно решить на местном уровне? Рассказал председатель Рубежевичского сельсовета-1

Павел Карницкий, председатель Рубежевичского сельсовета:  
Мы тоже на своем уровне составляем план по благоустройству на год. И ряд вопросов мы передаем для включения в районный план, которые мы не можем решить на местном уровне. В этом году в планах у нас сделать детскую площадку в агрогородке Засулье. Также ряд вопросов включен по ремонту улично-дорожной сети. Мы уже ямочный ремонт начали. Еще осталось подсыпать четыре улицы – гравийное покрытие. 

Алена Сырова:  
Это вы все решаете на своем уровне? Вашего решения достаточно?  

Павел Карницкий:  
Да. Если мы не решаем вопрос, мы стараемся поднимать вопрос на районном уровне и с помощью исполнительной власти района нам оказывают содействие.  

Алена Сырова:  
Смотрите, мы проголосовали год назад за изменения в Конституцию, местной власти дали больше полномочий. Вы как-то это на себе прочувствовали? Потому что очень часто речь шла о том, что пока отправишь наверх, пока там согласуют, пока там все сведут…  

Павел Карницкий:  
В этом плане у нас все уже налажено с прошлого года. Что касается ремонта улично-дорожной сети – это у нас вопрос уже налаженный.  

Алена Сырова:  
То есть это работает?  

Павел Карницкий:  
Работаем с ЖКХ и дорожными службами.  

Какие проблемы можно решить на местном уровне? Рассказал председатель Рубежевичского сельсовета-4

Кирилл Казаков, СТВ:  
На самом деле, я о стандарте спрашиваю. Человек привык к какому-то определенному уюту. Этот уют вы ему навязываете либо вы как-то с кем-то коллегиально согласуете? «Мы в Рубежевичах сделаем вот так!»  

Алена Сырова:  
«Мы хотим, чтобы Рубежевичи стали населенным пунктом, где высажены одни клены!»  

Кирилл Казаков:  
Предположим. Либо вы с кем-то согласовываете?  

Павел Карницкий:  
Согласовываем. У нас в каждом населенном пункте есть старосты, мы проводим сходы граждан, где рассматриваем вопросы. На сессии совета депутатов также поднимаем вопросы. Что касается благоустройства. И конечно, мы в первую очередь учитываем мнение граждан, нашего населения.

Какие проблемы можно решить на местном уровне? Рассказал председатель Рубежевичского сельсовета-7

Вячеслав Метлицкий, председатель Березовского районного исполнительного комитета:  
В свою очередь, безусловно, основное количество предложений формирует местная власть. А уже граждане рассматривают.  

Кирилл Казаков:  
Вы назначены, у вас ответственность. Вам, собственно говоря, и принимать какое-то решение, правильно?  

Вячеслав Метлицкий:  
Да.  

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# Местная власть # общество # Алена Сырова # Павел Карницкий # Кирилл Казаков # Вячеслав Метлицкий # Фотофакт

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