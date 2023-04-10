Какие проблемы можно решить на местном уровне? Рассказал председатель Рубежевичского сельсовета
Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Что у вас в этом году в плане?
Павел Карницкий, председатель Рубежевичского сельсовета:
Мы тоже на своем уровне составляем план по благоустройству на год. И ряд вопросов мы передаем для включения в районный план, которые мы не можем решить на местном уровне. В этом году в планах у нас сделать детскую площадку в агрогородке Засулье. Также ряд вопросов включен по ремонту улично-дорожной сети. Мы уже ямочный ремонт начали. Еще осталось подсыпать четыре улицы – гравийное покрытие.
Алена Сырова:
Это вы все решаете на своем уровне? Вашего решения достаточно?
Павел Карницкий:
Да. Если мы не решаем вопрос, мы стараемся поднимать вопрос на районном уровне и с помощью исполнительной власти района нам оказывают содействие.
Алена Сырова:
Смотрите, мы проголосовали год назад за изменения в Конституцию, местной власти дали больше полномочий. Вы как-то это на себе прочувствовали? Потому что очень часто речь шла о том, что пока отправишь наверх, пока там согласуют, пока там все сведут…
Павел Карницкий:
В этом плане у нас все уже налажено с прошлого года. Что касается ремонта улично-дорожной сети – это у нас вопрос уже налаженный.
Алена Сырова:
То есть это работает?
Павел Карницкий:
Работаем с ЖКХ и дорожными службами.
Кирилл Казаков, СТВ:
На самом деле, я о стандарте спрашиваю. Человек привык к какому-то определенному уюту. Этот уют вы ему навязываете либо вы как-то с кем-то коллегиально согласуете? «Мы в Рубежевичах сделаем вот так!»
Алена Сырова:
«Мы хотим, чтобы Рубежевичи стали населенным пунктом, где высажены одни клены!»
Кирилл Казаков:
Предположим. Либо вы с кем-то согласовываете?
Павел Карницкий:
Согласовываем. У нас в каждом населенном пункте есть старосты, мы проводим сходы граждан, где рассматриваем вопросы. На сессии совета депутатов также поднимаем вопросы. Что касается благоустройства. И конечно, мы в первую очередь учитываем мнение граждан, нашего населения.
Вячеслав Метлицкий, председатель Березовского районного исполнительного комитета:
В свою очередь, безусловно, основное количество предложений формирует местная власть. А уже граждане рассматривают.
Кирилл Казаков:
Вы назначены, у вас ответственность. Вам, собственно говоря, и принимать какое-то решение, правильно?
Вячеслав Метлицкий:
Да.
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