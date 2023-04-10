За 2023-й уже более 390 тысяч заявок. С какими проблемами белорусы звонят на 115?
Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
На день рождения Ленина назначен общенациональный субботник. Я бы хотел узнать вот какой вопрос. В связи с тем, что мне звонили очень часто, как часто на 115 звонят и что задают? Смотрите, у меня срез моего окружения, опять же, понимаю, что у меня есть какое-то административное, журналистское положение. И я увижу людей, которые могут за это ответить. И задавали вопросы. Прежде всего дороги, наверное, чистота в подъездах и какие-то проблемы, связанные с ЖКХ. Не вовремя мусор вывезли, где-то лампочку разбили. У меня сложилось впечатление, что большинство из тех проблем, которые можно решить самостоятельно.
Алена Сырова, СТВ:
Нет, ну асфальт во дворе вряд ли.
Кирилл Казаков:
Асфальт может быть. Но какие-то вещи. Лампочку поменять.
Степан Войтешонок, первый заместитель директора Центра информационных технологий Мингорисполкома:
Наверное, будем говорить о том, что каждый должен заниматься своим делом. Если житель может заменить лампочку – это не значит, что он должен это делать. Это должны делать электрики обслуживающей организации, которая за это отвечает. Если мы возьмем первых три месяца текущего года, то поступило 395 тысяч заявок по городу Минску. Из них даже не на первом месте, понятно, снег сошел, появились ямы, благоустройство – это на пятом месте находится. На первом месте, как ни странно, по этим трем месяцам день еще, скорее всего, солнечный начинается поздно, поэтому электроснабжение в квартирах.
Кирилл Казаков:
Серьезно?
Степан Войтешонок:
Серьезно.
Алена Сырова:
А с чем это было связано?
Кирилл Казаков:
Расписание на сайтах появляется, когда отключат электроэнергию. Понимаю, бывает какая-то профилактика. Но чтобы в Минске проблема со светом?
Степан Войтешонок:
На самом деле, есть у меня все цифры. Общее количество всех заявок за первый квартал. Оно снизилось на 9 % по сравнению с прошлым годом. Тем не менее электроснабжение при снижении на 3 % к 2022 году по количеству на первом месте. 38 719 заявок у нас поступило по электроэнергии.
Алена Сырова:
Я-то думала, что как раз таки тема № 1 это будет состояние дорожного полотна.