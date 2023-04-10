За 2023-й уже более 390 тысяч заявок. С какими проблемами белорусы звонят на 115?

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

На день рождения Ленина назначен общенациональный субботник. Я бы хотел узнать вот какой вопрос. В связи с тем, что мне звонили очень часто, как часто на 115 звонят и что задают? Смотрите, у меня срез моего окружения, опять же, понимаю, что у меня есть какое-то административное, журналистское положение. И я увижу людей, которые могут за это ответить. И задавали вопросы. Прежде всего дороги, наверное, чистота в подъездах и какие-то проблемы, связанные с ЖКХ. Не вовремя мусор вывезли, где-то лампочку разбили. У меня сложилось впечатление, что большинство из тех проблем, которые можно решить самостоятельно.

Алена Сырова, СТВ:

Нет, ну асфальт во дворе вряд ли.

Кирилл Казаков:

Асфальт может быть. Но какие-то вещи. Лампочку поменять.