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Хочется идти в бой и отстаивать интересы Беларуси! О чём рассказали главы партий на встрече с Лукашенко?

10 ноября 2023 18:01
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Предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов и законодательных инициатив. Об этом заявил глава государства на встрече с руководителями политических объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто и в чем лучше, а также чего не хватает, чтобы стать выше и сильнее, говорили руководители партий. Все они для главы государства, как и для большинства белорусов, одинаковы. Тем интереснее такая самопрезентация на высшем уровне. Начал череду Олег Романов, глава «Белой Руси», самой молодой нашей партии (не путать с общественным объединением).

Хочется идти в бой и отстаивать интересы Беларуси! О чём рассказали главы партий на встрече с Лукашенко?-1

Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:
Проводится планомерная работа по формированию узнаваемости, положительного имиджа партии. Мы создали сайт партии, систему Telegram-каналов и страницу в Instagram. Все наши региональные отделения обеспечены атрибутикой, символикой партии. Наша партия создана по инициативе общественного объединения «Белая Русь» и работает в тесной связи с ним. Кроме положительных сторон, здесь есть и определенная проблема. Она состоит в том, что люди на местах не всегда различают общественное объединение и партию. Мы видим решение этой проблемы. И оно состоит в том, что необходимо реализовывать такую стратегическую задачу, которая позволит, с одной стороны, принести пользу белорусскому народу завоевать авторитет у наших граждан, а с другой стороны, четко определить свое место в политическом поле нашей страны. Полагаем, что такой задачей может стать политическое просвещение общества и формирование его политической культуры.

Хочется идти в бой и отстаивать интересы Беларуси! О чём рассказали главы партий на встрече с Лукашенко?-4

Поспорил бы глава общества «Знание», но слово взял руководитель старейшей партии страны и потомственный политик Олег Гайдукевич. Руководитель ЛДПБ считает абсолютно верным то, что существующие партии поддерживают Президента, но с удовольствием подискутирует о методах достижения общей цели с коллегами. Например, с той же Коммунистической партией. Но, пользуясь случаем, затрагивает то, что волнует.

Хочется идти в бой и отстаивать интересы Беларуси! О чём рассказали главы партий на встрече с Лукашенко?-7

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Вы в своем вступительном слове спрашиваете, что партиям надо. Да вы все сказали уже, что нам надо. Администрации Президента подготовлен ряд вопросов на рассмотрение, в том числе по арендной плате. У меня одна просьба, думаю, поддержат все лидеры партий. Зная вашу загруженность, зная ваш график… Что нужно было до революции всем патриотам? Встретиться с царем. После революции самое было высшее достижение прийти к генсеку, иметь возможность донести свою мысль. И я думаю, что мы были бы вам благодарны, если бы вы раз в год нас принимали и мы имели бы возможность с вами встретиться. Это вдохновляет, это накладывает огромную ответственность, и после этой встречи хочется идти в бой и работать на благо страны, отстаивая ее национальные интересы. Спасибо.

Эту просьбу глава государства поддержал.

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# Белорусские партии # общество # Олег Романов # Олег Гайдукевич # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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