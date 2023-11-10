Хочется идти в бой и отстаивать интересы Беларуси! О чём рассказали главы партий на встрече с Лукашенко?

Предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов и законодательных инициатив. Об этом заявил глава государства на встрече с руководителями политических объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто и в чем лучше, а также чего не хватает, чтобы стать выше и сильнее, говорили руководители партий. Все они для главы государства, как и для большинства белорусов, одинаковы. Тем интереснее такая самопрезентация на высшем уровне. Начал череду Олег Романов, глава «Белой Руси», самой молодой нашей партии (не путать с общественным объединением).

Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:

Проводится планомерная работа по формированию узнаваемости, положительного имиджа партии. Мы создали сайт партии, систему Telegram-каналов и страницу в Instagram. Все наши региональные отделения обеспечены атрибутикой, символикой партии. Наша партия создана по инициативе общественного объединения «Белая Русь» и работает в тесной связи с ним. Кроме положительных сторон, здесь есть и определенная проблема. Она состоит в том, что люди на местах не всегда различают общественное объединение и партию. Мы видим решение этой проблемы. И оно состоит в том, что необходимо реализовывать такую стратегическую задачу, которая позволит, с одной стороны, принести пользу белорусскому народу завоевать авторитет у наших граждан, а с другой стороны, четко определить свое место в политическом поле нашей страны. Полагаем, что такой задачей может стать политическое просвещение общества и формирование его политической культуры.

Поспорил бы глава общества «Знание», но слово взял руководитель старейшей партии страны и потомственный политик Олег Гайдукевич. Руководитель ЛДПБ считает абсолютно верным то, что существующие партии поддерживают Президента, но с удовольствием подискутирует о методах достижения общей цели с коллегами. Например, с той же Коммунистической партией. Но, пользуясь случаем, затрагивает то, что волнует.