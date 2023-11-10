Александр Лукашенко назвал слагаемые успеха любой политической партии

Предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов и законодательных инициатив. Об этом заявил глава государства на встрече с руководителями политических объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это мероприятие Президент анонсировал еще в марте во время Послания белорусскому народу и парламенту. Сейчас Беларусь на пороге масштабной электоральной кампании, что определяет актуальность сегодняшней встречи. Александра Лукашенко интересует участие в едином дне голосования партий, а также видение их лидеров перспектив партийного строительства.
Импульс и вдохновение для новой политической силы в Беларуси – репортаж Алены Сыровой.
Александр Лукашенко озвучивает: успешное функционирование партий – сумма трех слагаемых – привлекательная идея, кадры, дисциплина. Если этого нет, не поможет ни один админресурс. Есть ли это на самом деле, а не в отчете у его партии, точно знает каждый присутствующий сегодня во Дворце Независимости руководитель.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слагаемые успеха любой политической партии – это привлекательная идея, профессиональные, политически подготовленные, идейно заряженные кадры. Особенно сейчас. Я знаю, накануне парламентских выборов есть инициатива со стороны руководителей партий о выдвижении людей, поддержке их и так далее. Я просто вам советую: это люди должны быть исключительно государственные. Такие, как сидящие передо мной руководители партий. И обязательно профессионалы. Можно вокруг себя собрать надежных людей, но если они будут не профессионалы, вы сразу же опростоволоситесь и опозоритесь перед людьми. Поэтому смотрите, чтобы вы рекомендовали и поддерживали в этом выборном процессе достойных и крепких людей. Не надо бояться, если они даже в чем-то лучше, выше вас. Это только в полюс будет.
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