Александр Лукашенко назвал слагаемые успеха любой политической партии

Предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов и законодательных инициатив. Об этом заявил глава государства на встрече с руководителями политических объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это мероприятие Президент анонсировал еще в марте во время Послания белорусскому народу и парламенту. Сейчас Беларусь на пороге масштабной электоральной кампании, что определяет актуальность сегодняшней встречи. Александра Лукашенко интересует участие в едином дне голосования партий, а также видение их лидеров перспектив партийного строительства.

Импульс и вдохновение для новой политической силы в Беларуси – репортаж Алены Сыровой.

Александр Лукашенко озвучивает: успешное функционирование партий – сумма трех слагаемых – привлекательная идея, кадры, дисциплина. Если этого нет, не поможет ни один админресурс. Есть ли это на самом деле, а не в отчете у его партии, точно знает каждый присутствующий сегодня во Дворце Независимости руководитель.