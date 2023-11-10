Лукашенко: предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой

Предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов и законодательных инициатив. Об этом заявил глава государства на встрече с руководителями политических объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это мероприятие Президент анонсировал еще в марте во время Послания белорусскому народу и парламенту. Сейчас Беларусь на пороге масштабной электоральной кампании, что определяет актуальность сегодняшней встречи. Александра Лукашенко интересует участие в едином дне голосования партий, а также видение их лидеров перспектив партийного строительства. Импульс и вдохновение для новой политической силы в Беларуси – репортаж Алены Сыровой. Умение исполнять обещанное – качество, несвойственное абсолютному большинству политиков. Но, к счастью, присуще лично тому человеку, которого десятилетия назад в качестве сначала своего депутата, а после Президента избрали белорусы. Александр Лукашенко не забывает и как раз вовремя (даже если кому-то это кажется иначе) реализует то, о чем шла речь. В марте во время Послания народу и парламенту глава государства пообещал провести встречу с руководителями партий, которые пройдут перерегистрацию. Так, без малого за четыре месяца до единого дня голосования и спустя плюс-минус столько же с момента, когда партии подтвердили свою состоятельность, встреча появилась в очень плотном графике главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, на протяжении долгого времени под ширмой «демократических форм политического участия» фактически действовали экстремистские группировки в целях подрыва государственности. В ходе перерегистрации, будем откровенны, мы очистили партийное поле от декоративных объединений и тех, чья деятельность направлена на подрыв основ конституционного строя нашей страны. Итак, во Дворце Независимости 4 руководителя 4 партий, зарегистрированных сегодня в нашей стране, и 8 должностных лиц, которые их партийную деятельность так или иначе курируют. Все они пришли со своими мнениями и наблюдениями относительно процесса партийной трансформации, который, чего уж, у нас лишь начинает по-настоящему строиться. Президент же начал с главного: в Беларуси избрана модель руководства – это президентская республика. Но это не значит, что Президент Александр Лукашенко исключает существование тех, кто, держа в уме общую цель и ценность, видит и недостатки в текущей работе. Напротив.

Александр Лукашенко:

Предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов, законодательных инициатив. Подробности. И здесь вопрос, но не в плоскости того, поддерживают или нет существующие партии государственный курс, поскольку все они абсолютно патриотичны, а в плоскости той самой конкуренции идей и взглядов. Это в свою очередь, как и относительно низкий уровень доверия белорусов к партиям, результат того, что партийным строительством в стране до недавнего времени всерьез не занимались. Но с развитием страны стало понятно, что желающие участвовать в ее политической жизни есть, а значит, должны быть и возможности.

Александр Лукашенко:

Нам не надо копировать темы из советской, российской истории, тем более западный опыт. Мы не воссоздаем КПСС, не строим партию власти и не разделяем общество по партийной принадлежности. Опыт будем использовать положительный. Как видите на примере Великого Октября. Оказывается, и этот праздник может понравиться людям, и мы найдем смысл в этом празднике. Белорусские партии принесут пользу, если по-настоящему смогут представлять интересы своих членов партий перед государством, а также стать помощником власти в разъяснении, продвижении принимаемых решений. Да и участии в принимаемых решениях, особенно если они являются депутатами, что актуально на нынешнем этапе. А также делегатами Всебелорусского народного собрания. Причем надо понимать, что каждое принимаемое на государственном уровне решение должно удовлетворять одновременно все группы населения. И в этом одна из главных сложностей госуправления – не должны ради интересов, например, предпринимателей быть обделены бюджетники. И наоборот. Должен быть баланс, тогда будет и единство. Это сложно, но необходимо, чтобы общая лодка не перевернулась.