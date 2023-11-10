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«Один район – один проект»: ряд инициатив реализуют в Крупском районе

10 ноября 2023 17:46
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Новости Беларуси. Десятки рабочих мест и выпуск импортозамещающей продукции. В Крупском районе реализовали инвестиционную инициативу по программе «Один район – один проект». Под новое производство переоборудовали старое складское здание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Один район – один проект»: ряд инициатив реализуют в Крупском районе-1

Из древесно-полимерного композита здесь создают отделочные материалы. Продукция – востребована на внутреннем рынке: настилы для террас, доски для заборов, облицовки фасадов и другое. В планах – наладить экспортные поставки. Сегодня здесь трудятся два десятка человек. Это не единственная инициатива, которая поможет поднять экономику района на новый уровень. Здесь также создают современное производство зерносушильных комплексов, строится 8 новых птичников.

«Один район – один проект»: ряд инициатив реализуют в Крупском районе-4

Юлия Комарова, заместитель председателя Крупского райисполкома:
В перечень «Один район – один проект» по Крупскому району входит три инвестиционных проекта на общую сумму 95 миллионов рублей. Они подразумевают создание 90 рабочих мест. Основная цель программы – создание рабочих мест, чтобы остановить отток людей в Минск, чтобы они закреплялись и работали здесь. В прошлые годы было достаточно тяжело предприятиям. Им нужно восстанавливаться и обновлять производство, чтобы успешно работать дальше.

«Один район – один проект»: ряд инициатив реализуют в Крупском районе-7

Всего в Минской области намерены реализовать более 40 инициатив по программе «Один район – один проект». В перспективе это более 2 000 новых рабочих мест и значимый импульс для развития экономики региона.

# Инвестиции # общество # Юлия Комарова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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