«Один район – один проект»: ряд инициатив реализуют в Крупском районе

Новости Беларуси. Десятки рабочих мест и выпуск импортозамещающей продукции. В Крупском районе реализовали инвестиционную инициативу по программе «Один район – один проект». Под новое производство переоборудовали старое складское здание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Из древесно-полимерного композита здесь создают отделочные материалы. Продукция – востребована на внутреннем рынке: настилы для террас, доски для заборов, облицовки фасадов и другое. В планах – наладить экспортные поставки. Сегодня здесь трудятся два десятка человек. Это не единственная инициатива, которая поможет поднять экономику района на новый уровень. Здесь также создают современное производство зерносушильных комплексов, строится 8 новых птичников.

Юлия Комарова, заместитель председателя Крупского райисполкома:

В перечень «Один район – один проект» по Крупскому району входит три инвестиционных проекта на общую сумму 95 миллионов рублей. Они подразумевают создание 90 рабочих мест. Основная цель программы – создание рабочих мест, чтобы остановить отток людей в Минск, чтобы они закреплялись и работали здесь. В прошлые годы было достаточно тяжело предприятиям. Им нужно восстанавливаться и обновлять производство, чтобы успешно работать дальше.