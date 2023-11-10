Лукашенко о предстоящих выборах: «Оступимся – поверьте, нам никто плечо не подставит»

Новости Беларуси. Предназначение партий не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов и законодательных инициатив. Об этом заявил глава государства на встрече с руководителями политических объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из главных задач партий не разъединять, а объединять общество, – подчеркнул Президент. Потому инициативы и проекты, которые продвигают такие объединения, должны удовлетворять одновременно все группы населения: и бюджетников, и бизнес, и пенсионеров. Главная цель сегодняшней встречи – обсудить будущее партий. Президент обозначил, на что необходимо обратить внимание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: В вопросах партийного строительства нам предстоит пройти долгий путь. Каким он будет, во многом зависит от присутствующих. Государство создало необходимые правовые условия, партиям предоставлены широкие возможности участия в избирательном процессе. А потом – все дело за вами. Если от меня что-то зависит, пожалуйста, говорите, я прятаться не собираюсь, уходить в тень, будем работать вместе. Но очень актуальный момент, особенно перед выборами парламента, я достаточно откровенно сказал, что вся вертикаль мобилизована на проведение – разумно, красиво, достойно – парламентских выборов, выборов Всебелорусского народного собрания. И через год президентские выборы.

Александр Лукашенко:

Я хочу, чтобы вы понимали: у нас особенность еще в том, что идет смена поколений. На смену нынешним руководителям, в том числе и Президенту, и другим, должны прийти люди молодые, энергичные, но обязательно задача – сохранить страну. Оступимся – поверьте, нам никто плечо не подставит. Все зависит только от нас. Идет передел мира, и нам не дай бог попасть в мельницу этого передела.

Александр Лукашенко поделился своим отношением к партиям и их руководителям. Для главы государства все равны. Президент выразил благодарность руководителям за патриотичную позицию, которую они занимают.