«Принято считать, что сельское хозяйство – это как-то не трендово». Как привлекать молодёжь на предприятия?

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Мне кажется, они все уходят лечить собак и котов в города. Никто не хочет идти и заниматься теми животными, которые приносят пользу в большей степени. Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Спектр востребованности ветеринарной службы очень большой. Почему-то так в простонародье ветеринарный врач – это где-то в колхозе, должен быть на ферме и так далее. Вы посмотрите, любое мясо- и молокоперерабатывающее предприятие имеет в штате ветеринарную службу. Я всегда говорил, у нас ветеринарная служба на границе, в транспорте и в самолете.

Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:

Даже в концерне у нас есть ветврачи. Алена Сырова, СТВ:

Откуда вы их брали? Откуда они взялись? Из витебского вуза? Игорь Брыло:

У нас в Витебске один, и в Гродно один факультет. В концерне хорошо построена работа с сырьевой зоной, поэтому они создали свои бригады, дали ребятам хорошую заработную плату. И эти ребята мониторят хозяйства, которые дают молоко, и производства Брестской области. Так они и работают. Брестчане как лидеры в этом направлении. А что касается кадров, знаете, это, наверное, исторически. Ни в одной стране мира деревня сильно не притягивает молодежь. Кирилл Казаков:

Термин есть такой: урбанизация. Игорь Брыло:

Поэтому молодежь мы можем притянуть только такими предприятиями, как «Юбилейный», «Гомсельмаш», «Брестмясомолпром» с его структурой, «Беловежский» был у нас сейчас. Там, где ребята могут получить заработную плату достойную, иметь маломальский социальный пакет. Алена Сырова:

Даже Солигорская птицефабрика. Игорь Брыло:

Конечно. Поэтому это наш основной клондайк именно кадрового потенциала, чтобы молодежь свою, а базовое образование у нас одно из высочайших – это надо признать. И наши четыре аграрных вуза готовят на самом деле хороших специалистов. Алена Сырова:

Понимаете, принято считать, что сельское хозяйство – это как-то не трендово. Игорь Брыло:

Алена, ты правильно сказала: принято считать. Кирилл Казаков:

Макароны растут на деревьях. Алена Сырова:

Глядя на продукцию, которая тоже результат работы на земле, по сути, трудно с этим согласиться.