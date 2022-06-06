«Принято считать, что сельское хозяйство – это как-то не трендово». Как привлекать молодёжь на предприятия?
Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мне кажется, они все уходят лечить собак и котов в города. Никто не хочет идти и заниматься теми животными, которые приносят пользу в большей степени.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Спектр востребованности ветеринарной службы очень большой. Почему-то так в простонародье ветеринарный врач – это где-то в колхозе, должен быть на ферме и так далее. Вы посмотрите, любое мясо- и молокоперерабатывающее предприятие имеет в штате ветеринарную службу. Я всегда говорил, у нас ветеринарная служба на границе, в транспорте и в самолете.
Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:
Даже в концерне у нас есть ветврачи.
Алена Сырова, СТВ:
Откуда вы их брали? Откуда они взялись? Из витебского вуза?
Игорь Брыло:
У нас в Витебске один, и в Гродно один факультет. В концерне хорошо построена работа с сырьевой зоной, поэтому они создали свои бригады, дали ребятам хорошую заработную плату. И эти ребята мониторят хозяйства, которые дают молоко, и производства Брестской области. Так они и работают. Брестчане как лидеры в этом направлении. А что касается кадров, знаете, это, наверное, исторически. Ни в одной стране мира деревня сильно не притягивает молодежь.
Кирилл Казаков:
Термин есть такой: урбанизация.
Игорь Брыло:
Поэтому молодежь мы можем притянуть только такими предприятиями, как «Юбилейный», «Гомсельмаш», «Брестмясомолпром» с его структурой, «Беловежский» был у нас сейчас. Там, где ребята могут получить заработную плату достойную, иметь маломальский социальный пакет.
Алена Сырова:
Даже Солигорская птицефабрика.
Игорь Брыло:
Конечно. Поэтому это наш основной клондайк именно кадрового потенциала, чтобы молодежь свою, а базовое образование у нас одно из высочайших – это надо признать. И наши четыре аграрных вуза готовят на самом деле хороших специалистов.
Алена Сырова:
Понимаете, принято считать, что сельское хозяйство – это как-то не трендово.
Игорь Брыло:
Алена, ты правильно сказала: принято считать.
Кирилл Казаков:
Макароны растут на деревьях.
Алена Сырова:
Глядя на продукцию, которая тоже результат работы на земле, по сути, трудно с этим согласиться.
Игорь Брыло:
Может, поэтому сейчас и с аграрными классами. У нас будет выставка, посмотрите на стенде Министерства сельского хозяйства образовательный процесс. Очень интересно: там все будет роботизировано, ребятам молодым все покажем. Понимаете, кадры – это штучная работа. И ребят надо заинтересовать.
Алена Сырова:
Но когда ты можешь производить что-то очень крутое, то мне кажется именно для молодых это сама по себе мотивация.
Кирилл Казаков:
У вас здесь в корзине, подсказывают редакторы, есть питание для онкобольных.
Михаил Серков:
Есть.
Кирилл Казаков:
Я ж понимаю, что это на грани маркетинга, врачевания и сельского хозяйства. Чтобы вообще эту потребность найти, потом создать, а самое главное продвинуть и потом продать – это уже не сельское хозяйство.
Михаил Серков:
Теперь сложно делить по отраслям. Я хочу сказать, что нехватка людей есть везде, на всех уровнях. Понимаете, мы должны обеспечить каждому работающему в системе концерна на наших предприятиях и на наших хозяйствах, колхозах, достойный уровень проживания и достойный уровень заработной платы. Ну не должен ребенок, приезжая из города, пользоваться печным отоплением и тазиком на кухне. Должно быть так же, как он привык. Те же условия. Я уверен, что будут люди. И люди будут работать. Очень много, на самом деле, молодых людей, которые любят животных. Мы привозим группы, и оттянуть их от клеточек, где телята, просто невозможно. Они готовы чуть ли не курировать этого теленочка.
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