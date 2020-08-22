Андрей Муковозчик: «Они хоть понимают, в какой политически-уголовный блудняк их втянули? Или сами вляпались?»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело». Монолог из жизни, в стиле мысли в слух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.

Андрей Муковозчик:

Здрасьте! В Беларуси появилось очередное издание Рады БНР – ну а как прикажете именовать некий «совет», где учительница, занимавшаяся фальсификациями, соседствует со сценаристом, подставляющим коллег? Где вопросами «перадачы улады» собираются со знанием дела заняться музыкант и дизайнер? Есть там и персонажи, которым, по-хорошему, одну печень на двоих пора лечить, – они что, дирижировать тут собрались, еще круче Ельцина, что ли?

Это, безусловно, тот самый выбор того самого белорусского народа, о котором они все бесперечь пекутся. И такое в нашей с вами истории уже было: Рада БНР, исполнительный орган первого всебелорусского съезда, тоже безо всякого разъехавшегося съезда, объявляла себя чем-то значимым. А рядом с ними в том же 1917-18 годах активно работала «Польская Рада Минской земли» – на кого работала, надеюсь, понятно. Этот, прости господи, совет уже успел избрать себе вождей. Себе на голову. Правда, полякам пока беспокоиться не о чем: туда вошли эти, штабные – а они работают в теснейшем контакте с варшавским Нехтой. Не забыли взять с собой и коллаборациониста Латушко, начинавшего консулом в Белостоке, а продолжившего карьеру послом в Варшаве. Та Рада издала грамоту о собственной власти аккурат в тот день, когда в Минск вошли немцы. И разом прекратили весь этот, как им виделось, восточно-славянский тутэйшы балаган. Однако запомнили: и через двадцать лет попытались окончательно решить сей беспокойный вопрос, кардинально.

Потом были и верноподданическая телеграмма той Рады кайзеру, и преданное служение той Рады нацистам, и фашизация той Радой «бел-чырвонага-белага сцягу». И трусливое бегство в Америку и Канаду. Эта рада еще думает. То ли когда уже снова придут те же немцы. То ли о том, как повторяется история: даже свой рабочий провокатор Малиновский в ней есть, даже «голос страны полицаев» имеется, и даже собственная Власова. Ну, а как обойтись без власовцев в таком деле? Никак. Мы ждем, спадарство. Ждем, кому из зарубежных вы первому начнете вылизывать агреман, тут вам придется немало поспорить. Ждем телеграмм низкопоклонства и публичных уверений в собственной готовности. Ждем, и когда вы наплюете на всех оставшихся под вашими ногами, объявив, наконец, себя и только себя «законными прадставiцелямi». Так уже было – и судя по всему, так оно и будет. За одним маленьким исключением: есть, оказывается, кому квалифицировать их деятельность. Генеральный прокурор называется. Как они сами любят говорить, независимый эксперт.

Так вот: уголовное дело возбуждено. Потому как очевидно: создание и деятельность новой, на нашу голову, Рады направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Мне даже интересно: вот эти, которые в новой Раде, они хоть понимают, в какой политически-уголовный блудняк их втянули? Или сами вляпались? Неужто родная история, знакомством с которым они так гордятся, и впрямь ничему не учит?