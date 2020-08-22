Прямой эфир

Александр Лукашенко прибыл на военный полигон под Гродно

22 августа 2020 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно, сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении.

Александр Лукашенко посетит район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона, а также реактивного дивизиона. Ему доложат об обстановке и выполняемых задачах.

Планируется, что затем Президент посетит пункт постоянной дислокации механизированной бригады.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Тесто будет отличаться даже по цвету. Как проверяют муку на Несвижском хлебозаводе?
22 августа 2020 07:08

Тесто будет отличаться даже по цвету. Как проверяют муку на Несвижском хлебозаводе?

Силовики покалечили мирную семью из-за политики? Родители 5-летней девочки из Гродно о том, что произошло на самом деле
21 августа 2020 23:37

Силовики покалечили мирную семью из-за политики? Родители 5-летней девочки из Гродно о том, что произошло на самом деле

Белоруска: «Уважаемый наш Президент, можно я вам скажу пару слов?»
21 августа 2020 22:07

Белоруска: «Уважаемый наш Президент, можно я вам скажу пару слов?»