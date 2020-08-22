Александр Лукашенко прибыл на военный полигон под Гродно

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно, сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении.

Александр Лукашенко посетит район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона, а также реактивного дивизиона. Ему доложат об обстановке и выполняемых задачах.

Планируется, что затем Президент посетит пункт постоянной дислокации механизированной бригады.