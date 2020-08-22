К белорусским медикам обратились российские коллеги: неправильно делать здоровье людей разменной монетой в политических играх

Новости Беларуси. Сторонники оппозиции призывают врачей объявить забастовку. Должны ли медики вмешиваться в политику? К белорусским медикам обратились российские коллеги. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Куринный, хирург, кандидат медицинских наук:

Призвать к тому, чтобы отказаться от оказания любой медицинской помощи в качестве акции протеста – это совершенно неправильно, на мой взгляд как врача. Делать сегодня здоровье людей разменной монетой в каких-то политических играх, в чем бы они не заключались, какие бы благие цели не ставились, в итоге, на мой взгляд, неправильно.

Татьяна Новоземцева, кандидат медицинских наук, главный врач ГАУЗ «СП № 62 ДЗМ»:

Очень сомневаюсь, что люди в белых халатах, которые находятся на посту и спасают жизни и здоровье людей, могут бросить свою работу и выйти на митинг. Мы все аполитичны. Мы все спасаем жизни людей.