Лукашенко: «Южнее нас леса нет. Весь мир будет пользоваться продукцией деревообработки, никуда не денутся»
Новости Беларуси. 22 ноября глава государства принял с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника Юрия Караева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В кабинет к Президенту Владимир Караник заходит с папкой документов. В руках у губернатора предварительные итоги социально-экономического развития Гродненской области за 2021 год.
Глава государства поинтересовался положением дел в гродненском регионе в области сельского хозяйства и экономики. Так, в частности, Владимиру Каранику поручено активизировать работы по подготовке земель к весеннему севу. Предложил Президент также построить в области предприятия по переработке древесины. Ведь известно, что многое сырье мы пока не перерабатываем. А оно не должно пропадать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я правительству поручил, чтобы они больше внесли, прежде всего внесли предложения по строительству предприятий по деревообработке. Вам тоже надо посмотреть. Пару предприятий таких надо построить по переработке древесины. Потому что от пеллет до мебели мы все можем изготовить. А южнее нас леса нет – весь мир будет пользоваться продукцией деревообработки, никуда не денутся. Это же и дома, и жилье, и мебель и так далее. Даже ложки делают из дерева. Поэтому никуда не денемся. Нам надо переработать все, что надо сегодня переработать. Лес перестаивает, и такого леса немало. Я это вижу, пролетая над страной постоянно.
О проектах в этом направлении Владимир Караник Президенту доложил подробно.
Караник о деревообработке в Беларуси: «Каждую возможность превратить отходы в доходы мы должны использовать». Подробнее здесь.