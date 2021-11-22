Лукашенко: «Южнее нас леса нет. Весь мир будет пользоваться продукцией деревообработки, никуда не денутся»

Новости Беларуси. 22 ноября глава государства принял с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника Юрия Караева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В кабинет к Президенту Владимир Караник заходит с папкой документов. В руках у губернатора предварительные итоги социально-экономического развития Гродненской области за 2021 год.

Глава государства поинтересовался положением дел в гродненском регионе в области сельского хозяйства и экономики. Так, в частности, Владимиру Каранику поручено активизировать работы по подготовке земель к весеннему севу. Предложил Президент также построить в области предприятия по переработке древесины. Ведь известно, что многое сырье мы пока не перерабатываем. А оно не должно пропадать.