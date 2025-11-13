Авдонин: наука, технологии позволяют захватывать рынки – зарабатывать больше

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы не раз в передаче говорили: «Богатство нации определяется количеством товаров, которые эта нация может производить для себя и на продажу». Других, в настоящее время, основ богатства нет. Все говорят «финансовая экономика». Американцы оторвали свою финансовую экономику от реального производства. Что произошло? Трамп бегает с одним лозунгом, каким? «Давайте сделаем Америку великой снова». Но великой снова на основе чего? Промышленность обратно вернем к себе.

Потому что если промышленность, если финансы отрываются от реальной экономики, от производственной экономики, все, это пустые деньги. И сейчас Америка пытается выйти из этого финансового кризиса всеми возможными способами для того, чтобы не допустить коллапса доллара и коллапса вообще всей финансовой системы. Но мы, это если надо, отдельную лекцию проведем или занятие, или передачу и расскажем, что в действительности происходит в американской экономике и финансах. Но в части политэкономии мы, я надеюсь, объяснили.

Наука, технологии меняют структуру добавленной стоимости и позволяют захватывать рынки, зарабатывать больше. А значит, если Президент акцентирует внимание на Академии наук, на развитии нашей отечественной науки и технологий, это значит Президент прекрасно понимает, что таким образом руководство страны заботится о повышении благосостояния. Наука – это и равно рост благосостояния. По-другому экономика не работает.

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