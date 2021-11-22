Беженцы не понимали, что держали в руках гранату. Как эту ситуацию показали западные СМИ?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Что касается работы коллег, которые приезжали. Наши коллеги белорусские и россияне работали в одну струю. А как работали иностранцы?

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу « По существу » своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.

Вероника Кудринецкая, корреспондент СТВ:

Нам даже удалось немного пообщаться с Мэтью Чансом. На самом деле было шокирующее его заявление о том, что это мигранты бросали светошумовые гранаты в поляков. Откуда они у них? Я сама была свидетелем, когда польский военный бросил светошумовую гранату, она не взорвалась, а мигранты просто подошли посмотреть, что это. Они вчетвером стояли и не понимали, что это. С нами были оператор и водитель, которые помогали, они кричали, что это граната, бросьте, вдруг она взорвется. Эти люди даже не понимают, что это. Они ее отбросили в сторону.

Кирилл Казаков:

Эти кадры, когда ты бежала в сторону оператора, а у тебя за спиной взорвалась граната. Ее вряд ли в тебя бросали беженцы.

Вероника Кудринецкая:

Конечно, нет. Они даже не понимали, что это такое.

Кирилл Казаков:

По мнению польских СМИ, оружие раздают белорусские силовики.

Вероника Кудринецкая:

Если наши коллеги ходили и рассказывали что-то, чтобы кто-то освещал с той стороны. Они показывают что-то в своем Telegram-канале, записали каких-то военных, показали.

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