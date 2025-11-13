Модернизация дала результат: МАЗ теперь может выпускать до 3000 автобусов в год

Ставка в развитии машиностроения Беларуси на модернизацию производства и расширение номенклатуры. Реконструкция автобусного завода МАЗ позволила увеличить производственные мощности до 3000 автобусов в год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Модернизация производства – непрерывный процесс на предприятии. Масштабная программа технологической трансформации рассчитана до 2035 года. Главная цель – создание конкурентоспособной техники, укрепление позиций на внутреннем и внешнем рынках. Предприятие внедряет передовые технологии.
Например, роботизированная сварка. Обновляется парк оборудования в литейных и кузнечных цехах, это позволяет повышать точность обработки деталей, надежность и долговечность выпускаемой техники.
Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Минский автомобильный завод – это динамично развивающееся предприятие. Достаточно много интересных идей у руководства предприятия, у руководства Министерства промышленности, у руководства Минского горисполкома. Есть идеи по развитию предприятия, в текущем году было открыто новое производство – по производству пассажирской техники. В следующем году планируется увеличить выпуск до 3000 единиц. Планируется модернизация грузовой техники, в частности кабин.
Расширяется и модельный ряд. Активно развивается направление экологичного транспорта. Так, недавно МАЗ представил первый белорусский электрический мусоровоз с зарядкой до 200 км и низким уровнем шума. Он уже прошел испытания в городских условиях.