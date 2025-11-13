Модернизация дала результат: МАЗ теперь может выпускать до 3000 автобусов в год

Ставка в развитии машиностроения Беларуси на модернизацию производства и расширение номенклатуры. Реконструкция автобусного завода МАЗ позволила увеличить производственные мощности до 3000 автобусов в год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Модернизация производства – непрерывный процесс на предприятии. Масштабная программа технологической трансформации рассчитана до 2035 года. Главная цель – создание конкурентоспособной техники, укрепление позиций на внутреннем и внешнем рынках. Предприятие внедряет передовые технологии.

Например, роботизированная сварка. Обновляется парк оборудования в литейных и кузнечных цехах, это позволяет повышать точность обработки деталей, надежность и долговечность выпускаемой техники.