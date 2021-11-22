Азарёнок: «Беженцев ждёт большая радость. У них оборудуют баню»

Новости Беларуси. Больше 2 тысяч беженцев, временно размещенных в логистическом центре под Гродно, продолжают надеяться на гуманитарный коридор через Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстановка на западных рубежах остается непростой. После силового сценария Польши некоторые все еще приходят в себя. 22 ноября в кризисном центре работала группа следователей. Потерпевшими на белорусско-польской границе признаны 132 человека, из них более 20 – дети. Эксперты в основном фиксируют повреждения органов дыхания в результате применения ядовитых веществ.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Мы вновь в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе. Здесь уже вечер, беженцы отдыхают, ужинают, готовят ко сну своих детей. Предлагаю посмотреть в реальном времени все, что здесь происходит.

Вот те самые террористы, как называли их польские спецслужбы, те самые гибридные агрессоры, как они их называют. Пускай Дуда, Качиньский, Моравецкий посмотрят на них и, может, придумают не только водометами, газом, может, в следующий раз они артиллерию на этих детей пустят. Если, как они заявляют, это какая-то агрессия. Так в реальном времени живет сейчас лагерь.