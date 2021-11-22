Азарёнок: «Беженцев ждёт большая радость. У них оборудуют баню»
Новости Беларуси. Больше 2 тысяч беженцев, временно размещенных в логистическом центре под Гродно, продолжают надеяться на гуманитарный коридор через Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстановка на западных рубежах остается непростой. После силового сценария Польши некоторые все еще приходят в себя. 22 ноября в кризисном центре работала группа следователей. Потерпевшими на белорусско-польской границе признаны 132 человека, из них более 20 – дети. Эксперты в основном фиксируют повреждения органов дыхания в результате применения ядовитых веществ.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Мы вновь в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе. Здесь уже вечер, беженцы отдыхают, ужинают, готовят ко сну своих детей. Предлагаю посмотреть в реальном времени все, что здесь происходит.
Вот те самые террористы, как называли их польские спецслужбы, те самые гибридные агрессоры, как они их называют. Пускай Дуда, Качиньский, Моравецкий посмотрят на них и, может, придумают не только водометами, газом, может, в следующий раз они артиллерию на этих детей пустят. Если, как они заявляют, это какая-то агрессия. Так в реальном времени живет сейчас лагерь.
Вот еще одна семья. Эту женщину многие знают по знаменитому фото. Курдской мадонной ее называют, очень красивая женщина с восточным колоритом. Всех этих людей еще неделю назад травили газом, заливали водометами, готовы были стрелять, как мы помним.
«У них ни один глаз не дернулся, видя, как умирают дети». Виталий Милонов высказался о ситуации с беженцами – читать здесь.
Мы уже сегодня говорили о том издевательстве, которое произошло во время визита чиновника ВОЗ. Он им привез 600 коробок с полотенцами, зубными пастами без щеток и некачественной туалетной бумагой. 600 на 2 тысячи человек, а кто на самом деле помогает, так это наши люди. Завтра беженцев ждет большая радость: у них оборудуют баню. Поэтому они смогут опробовать нашу походно-полевую баню. Думаю, что эти дети навсегда запомнят, что такое Беларусь. Беларусь – это тепло, забота, еда, добро, а так называемая демократия – газ, водометы, дубинки.
Григорий Азаренок:
Беларусь делает все, чтобы, во-первых, люди выжили, а во-вторых, почувствовали себя нормальными людьми. Если не как у себя дома, то хотя бы как в гостях. Но главное для них – это их мечта. Мечта встретиться со своими родными и близкими, приехать туда, куда их позвали. Но пока что их встречают военные, водометы, колючки.
Будем дальше следить за ситуацией и рассказывать обо всем, что происходит и на границе, и в транспортно-логистическом центре.
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