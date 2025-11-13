В Минске начали устанавливать главную новогоднюю ёлку страны

В Минске начали устанавливать главную новогоднюю елку страны. Каркас вечнозеленой красавицы уже возвышается на Октябрьской площади, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас специалисты занимаются установкой 30-метровой конструкции, монтируют пояса. После на них прикрепят около 4 тысяч еловых лапок. Затем за работу возьмутся специалисты «Мингорсвета». Им потребуется два дня, чтобы смонтировать гирлянды. Финальный этап – монтаж почти 6 тысяч декоративных элементов и игрушек. Рядом с наряженным деревом появятся яркие арки, символизирующие месяцы и времена года. А как будет выглядеть главная елка страны, пока держат в секрете.

Владимир Вершинин, начальник отдела производства ГП «Минскреклама»:

Самый главный секрет – наша елка никогда не повторяется из года в год, будет очень серьезное, красивое, необычное наполнение. На территории Дворца Республики елка будет установлена уже до конца следующей недели.

Всего центральные локации и районные площадки Минска украсят 28 новогодних елок. В этом году добавится еще одна: 10-метровое праздничное дерево разместится в обновленном культурно-историческом комплексе «Лошицкий».