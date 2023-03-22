Завоевала 10 медалей. Поговорили с чемпионкой Паралимпийских игр по лыжным гонкам

Главная точка на карте активного отдыха минчан – лыжная трасса в районе проспекта Победителей. Ширина спортивного сооружения около пяти метров. Снежная долина рада гостям круглый год, даже летом живописный маршрут укутан белым одеялом. Именно здесь мы и встретились с героиней нашего сюжета. Полюбила это сказочное место девушка неслучайно. Для трехкратной паралимпийской чемпионки Людмилы Волчек оно уже давно стало вторым домом, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Людмила Волчек, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр по лыжным гонкам:

Перебраться в Минск было моей мечтой, чтобы здесь тренироваться на месте, потому что вся моя жизнь проходит в спорте. Мы сейчас находимся на лыжероллерной трассе в самом городе, где каждый может приехать со своими лыжами, взять напрокат лыжи и просто кататься в свое удовольствие бесплатно. Здесь трасса делится на два маленьких круга, на два с половиной. Можно покружиться, я 30-35 километров наматываю. Забираю свою любимую мохнатую соседку, мы с ней делаем тренировку первую, а во второй половине дня я еду в тренажерный зал у бассейна, это рядом со мной. Или еду на велосипеде. Мне нравится, что здесь люди знают меня, я уже много кого знаю. Я знаю, как они трудятся, сколько здесь трудов вложено. День и ночь они следят за этой трассой, чтобы у людей была возможность тренироваться и заниматься спортом. Человек безграничных возможностей. Своей невероятной силой спортсменка доказала всему миру: инвалидная коляска не приговор. Вера Позняк:

Вы занимаетесь спортом с самого детства. Расскажите, как пришли в лыжный спорт.

Людмила Волчек:

В лыжный спорт я пришла случайно. Настолько случайно, что такого в жизни не бывает. Со школьной скамьи лыжи не воспринимала как свой вид спорта. Я просто бегала. Это моя травма, где была точка до травмы и после травмы. И с этой точки все началось заново. Спустя 4,5 года меня нашла моя тренер и посадила в санки, позвали в лыжные гонки. Вера Позняк:

Вы трехкратная паралимпийская чемпионка. Какие игры запомнились больше всего? Людмила Волчек:

Каждые игры свое оставляют. Конечно, все золотые медали. Спорт – это эмоции. Проиграл – одни эмоции, ты живешь этим. Выиграл – другие эмоции. Золотые медали, бронзовые – все достались с большим трудом. Гребля на байдарках, прыжки с парашютом, лыжные гонки и академическая гребля. Такому активному образу жизни позавидует любой. Вера Позняк:

Какие испытывали эмоции, стоя на пьедестале? Людмила Волчек:

Первые Паралимпийские игры были в Турине, когда я соскучилась по спорту, по стартам. Я там выложилась полностью, несмотря на потери мои, сломанная палка, неудачные старты, но все же я привезла с большим трудом 4 медали. И одна из них была золотой. За все Олимпийские и Паралимпийские игры. Это моя гордость, это первая гордость моей мамы, моей семьи. Потому что наша жизнь с тех пор полностью перевернулась. Вера Позняк:

Как сейчас тренируетесь? Как поддерживаете себя в форме?

Людмила Волчек:

У меня две тренировки в день, лыжи или велосипед. Летом у меня целыми днями нон-стоп, я пропадаю на озере или в лесу, в поход ездим. В общем, меня дома нет. За плечами Людмилы немало ценных наград: на Паралимпийских играх она завоевала десять медалей. Три золотых, четыре серебряных и три бронзовых. Вера Позняк:

Вы освоили сапбординг, расскажите про этот вид спорта. Людмила Волчек:

Это моя свобода. Я на коляске, я не могу себе позволить пройти по пляжу, где-то искупаться. Я надумаю сап, несем к берегу, я просто пересаживаюсь. И уплыли. Такой сап я брала с собой на отдых в Египет. И я была свободна. Вера Позняк:

Несмотря на травму, вы стали мамой. Как решились на этот шаг? Людмила Волчек:

Я ценю этот момент, сейчас вижу выхлоп, что ребенок мой растет человеком. Это большое дело, чтобы из него просто получился хороший человек. Вера Позняк:

Балетом увлекается?

Людмила Волчек:

Она у меня маленькая профессиональная балерина. Вера Позняк:

Я читала, что, несмотря на беременность, вы продолжали тренировки. Как вы не побоялись? Людмила Волчек:

Потому что тренировочный процесс – это образ жизни, а беременность – это не болезнь. То есть продолжали, я даже участвовала в соревнованиях, где завоевала лицензию, несмотря на свое положение. Мы рискнули, хорошее было самочувствие, все у нас получилось. И правду говорят: люди душа города. Сколько ни смотри на родную столицу, каждый ее видит по-своему.