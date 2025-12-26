В 2026-м поляки боятся проблем со здоровьем и роста стоимости жизни – опрос

Жители Польши с большим пессимизмом и тревогой ожидают новый 2026 год. Об этом говорят результаты последнего опроса, который провел Национальный институт изучения общественного мнения. Как выяснилось, поляки уверены, что практически все экономические и социальные проблемы, возникшие в 2025 году страна будет испытывать и в наступающем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе исследования социологи попросили людей ответить на один вопрос: чего они больше всего боятся в 2026-м? Почти половина опрошенных, а именно 47,5 % ответили, что опасаются проблем с доступом к здравоохранению. И это объяснимо, так как кризис в этой сфере приобрел катастрофические масштабы. Из-за недостаточного финансирования больницы вынуждены отказываться от покупки нового оборудования и теряют узких специалистов.

Местные СМИ сообщают о закрытии амбулаторий в маленьких населенных пунктах. Их жителям приходится ездить к врачам за десятки, а порой и за сотни километров. В связи с этим более 45 % поляков признались, что в следующем году очень боятся серьезно заболеть. Почти 44 % респондентов опроса рассказали, что больше всего их беспокоит ситуация внутри страны и политическая нестабильность. Вряд ли и в следующем году президент и правительство смогут наладить эффективное и полезное сотрудничество.

42 % поляков боятся, что в 2026-м продолжат расти цены как на товары и продукты, так и на коммунальные услуги. Более 40 % опрошенных считают, что в целом ситуация в стране станет гораздо хуже, чем при предыдущем правительстве, и не ожидают, что в ближайшем будущем она изменится.