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ЦБ РФ представил обновленную банкноту в 1 тыс. рублей

26 декабря 2025 11:38
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ЦБ РФ представил обновленную банкноту в 1 тыс. рублей-0

Центробанк РФ представил обновленную банкноту 1000 российских рублей. Ее лицевая сторона с изображением Нижегородского кремля не изменилась, а на оборотной появились новые символы Приволжского федерального округа. Об этом пишет ТАСС.

Как заявил на презентации зампред Банка России Сергей Белов, дизайн разработан с учетом мнения граждан, выбравших главные достопримечательности региона. На банкноте изображена река Волга как объединяющий символ, Саратовский автодорожный мост – один из самых протяженных в Европе, теплоход на подводных крыльях «Метеор» и Дворец земледельцев.

Фото: официальный Telegram-канал Банка России

# Международная политика

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