ЦБ РФ представил обновленную банкноту в 1 тыс. рублей

Центробанк РФ представил обновленную банкноту 1000 российских рублей. Ее лицевая сторона с изображением Нижегородского кремля не изменилась, а на оборотной появились новые символы Приволжского федерального округа. Об этом пишет ТАСС.

Как заявил на презентации зампред Банка России Сергей Белов, дизайн разработан с учетом мнения граждан, выбравших главные достопримечательности региона. На банкноте изображена река Волга как объединяющий символ, Саратовский автодорожный мост – один из самых протяженных в Европе, теплоход на подводных крыльях «Метеор» и Дворец земледельцев.



Фото: официальный Telegram-канал Банка России