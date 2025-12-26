Санта-Клаус с мешком угля поздравил американцев от лица Минэнерго

Такой креативный подход к празднику американского Минэнерго связан с курсом правительства на развитие угольной промышленности и применение ископаемого топлива в связи с растущим спросом на электроэнергию в стране. Министр энергетики США заявил, что действия предыдущих администраций привели к закрытию угольных электростанций и, как следствие, росту цен на электричество. Теперь же политика Белого дома направлена на поддержку угольной промышленности и обеспечение доступной энергии для промышленности и для американцев. Возможное пагубное влияние использования ископаемого топлива на здоровье и экологию отошло на второй план.