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Санта-Клаус с мешком угля поздравил американцев от лица Минэнерго

26 декабря 2025 10:33
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Неожиданное поздравление получили жители США от Министерства энергетики страны. Ведомство опубликовало открытку, на которой изображен Санта с мешком угля вместо традиционных подарков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санта-Клаус с мешком угля поздравил американцев от лица Минэнерго-2

Такой креативный подход к празднику американского Минэнерго связан с курсом правительства на развитие угольной промышленности и применение ископаемого топлива в связи с растущим спросом на электроэнергию в стране. Министр энергетики США заявил, что действия предыдущих администраций привели к закрытию угольных электростанций и, как следствие, росту цен на электричество. Теперь же политика Белого дома направлена на поддержку угольной промышленности и обеспечение доступной энергии для промышленности и для американцев. Возможное пагубное влияние использования ископаемого топлива на здоровье и экологию отошло на второй план.

# США # Новости США

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