Белорусские хоккеисты отметились результативными играми в клубах КХЛ

Белорусы результативно сыграли за свои клубы в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гол Ивана Дроздова помог ЦСКА обыграть нижегородское «Торпедо». «Армейцы» вели 2:0, но хозяева восстановили равенство. Белорусский форвард принес победу москвичам на первой минуте овертайма – 3:2. «Северсталь» на домашней площадке трижды уступала «Сочи», но смогла отыграться в основное время – 3:3. В активе Александра Скоренова – результативная передача. В овертайме успех череповецкому клубу принес Томас Грегуар. Также выделим противостояние ярославского «Локомотива» и московского «Динамо». Столичная команда реабилитировалась за разгром и минских одноклубников и выиграла – 2:0. Несмотря на поражение, «Локомотив» продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, на одно очко опережая «Северсталь» и минское «Динамо». При этом у «зубров» 5 матчей в запасе.