Дмитрий Лукашенко поздравил воспитанников Солигорского социально-педагогического центра

В Беларуси продолжаются большие выходные. Зимние праздники – время, наполненное особой атмосферой и традициями. В эти дни под патронатом Президента проходит благотворительный марафон «Наши дети», и у него точно нет перерывов на выходные, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 26 декабря, в гости к воспитанникам социально-педагогического центра Солигорского района приехал председатель Центрального совета Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб» Дмитрий Лукашенко вместе с семьей, чтобы поздравить детей и педагогов учреждения с наступающими Новым годом. Для ребят организовали красочное представление. Дети вместе со взрослыми окунулись в атмосферу яркого праздника. И куда же без подарков. Дмитрий Лукашенко вручил центру спортивный инвентарь и телевизор. Кроме того, ни один юный участник праздника не остался без традиционного сладкого угощения. В социально-педагогическом центре сейчас находят заботу и поддержку более 20 ребят.