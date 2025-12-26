Дмитрий Лукашенко поздравил воспитанников Солигорского социально-педагогического центра

В Беларуси продолжаются большие выходные. Зимние праздники – время, наполненное особой атмосферой и традициями. В эти дни под патронатом Президента проходит благотворительный марафон «Наши дети», и у него точно нет перерывов на выходные, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 26 декабря, в гости к воспитанникам социально-педагогического центра Солигорского района приехал председатель Центрального совета Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб» Дмитрий Лукашенко вместе с семьей, чтобы поздравить детей и педагогов учреждения с наступающими Новым годом.
Для ребят организовали красочное представление. Дети вместе со взрослыми окунулись в атмосферу яркого праздника. И куда же без подарков. Дмитрий Лукашенко вручил центру спортивный инвентарь и телевизор. Кроме того, ни один юный участник праздника не остался без традиционного сладкого угощения. В социально-педагогическом центре сейчас находят заботу и поддержку более 20 ребят.
Жанна Терешко, директор социально-педагогического центра Солигорского района:
Очень приятно, что сегодня вниманием окружены и наши дети детского социального приюта Солигорского района. Это дети с разной судьбой, с разной жизненной ситуацией. Но наш коллектив работает с детьми так, чтобы каждый ребенок вернулся в свою семью. Очень приятно, что акция «Наши дети» – это акция не только для детей, это праздник и для взрослых, которые хотят окружить детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, окружить заботой, теплом, обратить на них внимание, поздравить, подарить подарки.
От сердца к сердцу, из региона в регион – с каждым днем благотворительный проект «Наши дети» собирает все больше счастливых улыбок маленьких белорусов. Инициатива главы государства, которая уже три десятилетия объединяет страну в зимние праздники, и в 2025 году получила рекордную поддержку. К марафону добра уже присоединились более 160 предприятий и организаций со всех регионов Беларуси.