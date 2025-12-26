Гомельский БЧ вышел в четвертьфинал Кубка Беларуси по мини-футболу

Приближается решающая стадия Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Один из лучших клубов страны, гомельский БЧ, уверенно пробился в четвертьфинал Кубка Беларуси по мини-футболу. В 1/8 «железнодорожники» разгромили «Маньковичи» из Столина со счетом 15:1. Ранее в четвертьфинал вышли минский «Штурм», неожиданно выбивший из розыгрыша «УВД-Динамо» и «Дорожник», одолевший «Борисов-900» – 2:1. Оставшиеся матчи 1/8 финала пройдут 27 и 28 декабря. Действующим обладателем трофея является гомельский ВРЗ, в прошлогоднем финале обыгравший «Столицу» – 3:2. Чаще других Кубок выигрывал «Дорожник» – 7 раз. Пять побед в активе «Мапида», 4 – у оршанского «Витэна».