Гражданин Франции с пистолетом задержан на белорусско-литовской границе

Он проследовал по зеленому коридору, подтвердив, что везет только личные вещи, но оказался за решеткой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гражданин Франции въехал в Беларусь на рейсовом автобусе через пункт пропуска «Каменный Лог» и «забыл» про пистолет в кармане. Таможенники рассказали о случае на белорусско-литовской границе, который курьезным не назовешь.

Вячеслав Дударевич, главный инспектор Гродненской региональной таможни:

Изначально наличию у француза металлических предметов указали применяемые при осмотре технические средства таможенного контроля. При приведении дальнейшего таможенного контроля обнаружен пистолет «Walthermod.9» с пятью патронами в обойме. Экспертиза Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области установила, что пистолет пригоден для стрельбы, а патроны «браунинг» являются шестимиллиметровыми пистолетными патронами, боеприпасами к ручному стрелковому резному огнестрельному оружию.

За незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС боеприпасов в отношении француза возбуждено уголовное дело. Он задержан.