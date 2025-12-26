Гандболисты «Машеки» проиграли «Зениту» в SEHA-лиге

Могилевский «Машека» потерпел очередное поражение в гандбольной СЕХА-лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Санкт-Петербурге белорусы встречались с действующим чемпионом – «Зенитом». Один из лучших клубов России полностью диктовал свои условия и выиграл с разницей в 14 мячей – 33:19. У победителей самым результативным стал белорус Артем Кулак, забросивший 7 мячей. У могилевчан по 3 раза отличились Павел Дуда и Егор Ковалевский. В турнирной таблице «Машека» занимает последнее, 6 место, «Зенит» идет 4-м. А лидирует «Мешков Брест», на 3 очка опережающий «Чеховских медведей». На 5-м – минский СКА. Предварительный этап завершится 2 марта, после чего две лучшие команды получат прямые путевки в «Финал четырех». Еще два участника решающего раунда определятся в стыковых поединках.