Гурский: «Пример Украины очень хорошо показывает, что, обретя независимость от России, они приобрели полную зависимость от тех же США»
Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Отношение к России каким-то образом коррелируется с нашей независимостью? Мы все-таки в союзе хотим быть или быть независимыми?
Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств, доктор философских наук, профессор:
После распада СССР, если обратиться к законам истории, понятно, что все республики пострадали, экономически прежде всего, и во многих других вещах, и в культуре, когда национальные языки ввели. Были отрезаны от русскоязычного пространства и наука, и образование, и культура во многом. По законам истории, в таких сложных ситуациях, когда распадается империя, выигрывает метрополия. Российское государство оказалось наиболее сильной составляющей единицей. Мы это знаем, там не надо ничего доказывать. Один из моих литовских коллег по науке когда-то сказал: мечтой литовцев было отделиться от России. Я когда-то сказала: вы скоро почувствуете, что это Россия отделилась от вас. Это абсолютно другой расклад времени. То, что нашей страной был сделан такой выбор, с четкой ориентацией. Ведь какой-то момент был, когда Беларусь склонилась к Западу, Евросоюзу. Кто-то нам краник мог и поуменьшить. Потому что было много горячих голов и у нас на первых этапах разделения, которые считали, что наше будущее – это Запад. Выбор был сделан абсолютно верный, суверенитеты поначалу декларированы всеми, потому что суверенитет надо не просто декларировать и объявить. Его нужно отстаивать, причем ежедневной работой, поддерживать его. Конечно, то, что у нас есть, как старший брат, сильное государство по сравнению с нашим, небольшим – сырьевые ресурсы, рынки. Я считаю, что в этом отношении очень правильный выбор был сделан.
Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси, доктор экономических наук:
Понятие независимости, особенно в экономике, очень и очень относительное. Основой является разделение труда. И как только ты начинаешь специализироваться на чем-то одном, что является залогом повышения производительности труда, ты автоматически начинаешь зависеть от тех… Если ты делаешь сапоги, зависишь от тех, кто печет пироги. Это абсолютно верно. Но здесь стоит выбирать между тем, с кем ты более независим и с кем менее независим. Пример Украины очень хорошо показывает, что, обретя независимость от России, они приобрели полную зависимость от тех же США. С Россией у них была партнерская зависимость, как и у нас сейчас. Мы, естественно, зависим и от цепочек поставок, и от газа в рамках производственной кооперации.
Кирилл Казаков:
Но это та же самая многовекторность.
Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
Мы же оцениваем наши отношения с ближайшими партнерами и, в первую очередь, с Российской Федерацией, не только используя результаты проведенного опроса. Мы же прекрасно видим, понимаем, наблюдаем – коммуникации развиваются между нашей страной и Россией в сфере научных исследований, образовательной деятельности, добрососедских отношений. Поэтому если пытаемся делать какие-то стратегические выводы о том, каким образом мы будем вместе, то сам вопрос сомнению не подлежит, что вместе мы находимся и будем дальше, потому что это взаимовыгодно и не только экономическое измерение это демонстрирует.
Читайте также:
Как ковидный год повлиял на материальное состояние белорусов и почему доход – это не только зарплата?
«Что в результатах данного исследования может принципиально удивить или показаться новым?» Ответил Николай Мысливец
Боровик: мы заинтересованы со всеми работать, но вынуждены работать в том ключе, к кому не боимся повернуться спиной