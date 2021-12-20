Гурский: «Пример Украины очень хорошо показывает, что, обретя независимость от России, они приобрели полную зависимость от тех же США»

Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Отношение к России каким-то образом коррелируется с нашей независимостью? Мы все-таки в союзе хотим быть или быть независимыми?

Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств, доктор философских наук, профессор:

После распада СССР, если обратиться к законам истории, понятно, что все республики пострадали, экономически прежде всего, и во многих других вещах, и в культуре, когда национальные языки ввели. Были отрезаны от русскоязычного пространства и наука, и образование, и культура во многом. По законам истории, в таких сложных ситуациях, когда распадается империя, выигрывает метрополия. Российское государство оказалось наиболее сильной составляющей единицей. Мы это знаем, там не надо ничего доказывать. Один из моих литовских коллег по науке когда-то сказал: мечтой литовцев было отделиться от России. Я когда-то сказала: вы скоро почувствуете, что это Россия отделилась от вас. Это абсолютно другой расклад времени. То, что нашей страной был сделан такой выбор, с четкой ориентацией. Ведь какой-то момент был, когда Беларусь склонилась к Западу, Евросоюзу. Кто-то нам краник мог и поуменьшить. Потому что было много горячих голов и у нас на первых этапах разделения, которые считали, что наше будущее – это Запад. Выбор был сделан абсолютно верный, суверенитеты поначалу декларированы всеми, потому что суверенитет надо не просто декларировать и объявить. Его нужно отстаивать, причем ежедневной работой, поддерживать его. Конечно, то, что у нас есть, как старший брат, сильное государство по сравнению с нашим, небольшим – сырьевые ресурсы, рынки. Я считаю, что в этом отношении очень правильный выбор был сделан.