Число жертв оползня в колумбийском городе Медельин возросло до 22 человек

Число жертв оползня, сошедшего после длительных проливных дождей в колумбийском городе Медельин, возросло до 22 человек. Еще 8 человек числятся пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. В них задействованы около 400 специалистов. Сообщается, что под завалами еще могут находиться люди. Власти отмечают, что многие дома в этом районе построены на склонах, подверженных риску обрушения, что делает их особенно уязвимыми во время сильных дождей.