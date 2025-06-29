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Число жертв оползня в колумбийском городе Медельин возросло до 22 человек

29 июня 2025 07:57
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Число жертв оползня, сошедшего после длительных проливных дождей в колумбийском городе Медельин, возросло до 22 человек. Еще 8 человек числятся пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв оползня в колумбийском городе Медельин возросло до 22 человек-2

Сейчас поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. В них задействованы около 400 специалистов. Сообщается, что под завалами еще могут находиться люди. Власти отмечают, что многие дома в этом районе построены на склонах, подверженных риску обрушения, что делает их особенно уязвимыми во время сильных дождей.

# Природные явления # ЧП

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