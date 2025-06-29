Более 30 тыс. человек вышли на улицы Белграда, требуя досрочных парламентских выборов

Массовые протесты в Сербии возобновились. Накануне более 30 тысяч человек вышли на улицы Белграда, требуя досрочных парламентских выборов. Ранее протестующие поставили ультиматум президенту принять решение о роспуске правительства до субботы, однако он был отклонен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки полицейских охраняли правительственные здания и объекты города. Здесь собрались самые большие группы протестующих, которые перекрыли прилегающие улицы. Поздно ночью мирный митинг перерос в беспорядки. Часть манифестантов двинулась в направлении сторонников Вучича, люди бросали фаеры и бутылки в полицейских. В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В самый разгар стачки к гражданам обратился президент Сербии и призвал протестующих к миру.

Отметим, что протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года. Поводом для них стало обрушение крыши на ж/д вокзале в городе Нови-Сад, ставшее причиной гибели 16 человек. Оппозиция связывает произошедшее с коррупцией в кругах власти. Глава государства отмечает, что протесты координируются из-за рубежа.