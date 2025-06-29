Представители Первомайского района перевернули страницу «Календаря памяти»

В Минске продолжается патриотическая акция «Календарь «Памяти». Еще одну страницу символической книги перевернули представители Первомайского района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждая дата – это шаг, который делали деды и прадеды на пути к Великой Победе.

В этот день, 29 июня, была завершена Бобруйская наступательная операция, являющаяся частью стратегической операции «Багратион». Войска Красной армии освободили Бобруйск на несколько дней раньше запланированного срока. От захватчиков очистили также Узду, Белыничи и Ушачи. Почтить память тех, кто сражался за нашу независимость, пришли трудовые коллективы, молодежь и представители общественных объединений.

Вера Головинская, учащаяся гимназии № 38 имени Н.А. Шугаева Минска: Для меня это, если честно, очень личное, потому что мой прадедушка пережил это, он служил в рядах Красной Армии, и довольно трудно об этом говорить.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района Минска: Участников у нас на сегодняшний день насчитывается 32 человека. С узниками детей войны у нас порядка 60 человек осталось. К сожалению, с каждым годом все меньше и меньше их становится.

Дмитрий Семенов, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Безусловно, тема Великой Отечественной войны для Национальной киностудии «Беларусьфильм» является одной из самых важных и знаковых тем для кинопроизводства. В августе начнутся съемки картины совместного производства «Батька Минай: Партизанская легенда».

Акция «Календарь «Памяти» стала традиционной для Минска. Ее цель – напомнить о славных подвигах партизан и советских солдат, которые дали нам возможность жить под мирным небом.