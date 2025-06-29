Белстат подготовил обзор ко Дню молодёжи и студенчества

Важной частью их жизни становится обучение, свои двери открывают около сотни учреждений образования. Молодежь работает над личностным развитием, а главной ценностью считают семью, с уважением относятся к традициям старшего поколения. Чаще всего девушки вступают в брак в возрасте от 21 до 26 лет, юноши приходят к важному решению в период от 23 до 28 лет. Молодые белорусы трудолюбивы, они составляют более 17 % занятого населения, и амбициозны – возраст почти 9 % руководителей разного звена не превышает 30 лет. В свободное время молодежь занимается волонтерской деятельностью, спортом, 99 % являются активными пользователями интернета.