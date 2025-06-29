Прямой эфир

Гомель принял международный фестиваль «Славянское единство»

29 июня 2025 08:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Фестиваль дружбы и памяти о Великой Победе. Гомель принял международный фестиваль «Славянское единство». Город над Сожем радушно встретил гостей из приграничных регионов Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомель принял международный фестиваль «Славянское единство»-2

Торжества начались с церемонии возложения цветов на площади Восстания, где официальные делегации почтили память защитников и невинных жертв войны. Главное, что в рядах молодежь, именно им сохранять и передавать историческую память. 

Гомель принял международный фестиваль «Славянское единство»-4

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Они вместе прониклись, посмотрели непростой период времени в ту историю, когда со всей волей, силой наши деды и прадеды защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны. Как восстанавливали страну и как мы чтим их память и правду о великой войне. И мы сегодня доносим до них правду. И есть возможность разобраться в этом турбулентном мире, что творится сегодня и где подменяются настоящие человеческие ценности.

Гомель принял международный фестиваль «Славянское единство»-6

Основной локацией фестиваля стала площадь Ленина, где развернулись народные гулянья. В течение всего дня работали тематические площадки, «Город мастеров» знакомил с традициями ремесел. Многолюдно было и на фестивале уличной еды. Пекари удивили гостей праздника 80-метровым караваем весом более тонны, он испечен в честь юбилея Победы.

Международный фестиваль «Славянское единство» – подтверждение неразрывных культурных связей народов Беларуси и России. У нас общая память о Великой Победе, и мы делаем все, чтобы ее сохранить.

# Фестиваль # Беларусь-Россия

Другие новости рубрики

Все новости
В Институте пограничной службы состоялся торжественный выпуск нового пополнения защитников рубежей
29 июня 2025 08:16

В Институте пограничной службы состоялся торжественный выпуск нового пополнения защитников рубежей

Лукашенко поздравил юношей и девушек страны с Днём молодёжи и студенчества
29 июня 2025 07:47

Лукашенко поздравил юношей и девушек страны с Днём молодёжи и студенчества

Каково руководить медиахолдингом и при этом оставаться красивой женщиной? Интервью с Ларисой Коршун
29 июня 2025 07:45

Каково руководить медиахолдингом и при этом оставаться красивой женщиной? Интервью с Ларисой Коршун