Фестиваль дружбы и памяти о Великой Победе. Гомель принял международный фестиваль «Славянское единство». Город над Сожем радушно встретил гостей из приграничных регионов Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжества начались с церемонии возложения цветов на площади Восстания, где официальные делегации почтили память защитников и невинных жертв войны. Главное, что в рядах молодежь, именно им сохранять и передавать историческую память.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома: Они вместе прониклись, посмотрели непростой период времени в ту историю, когда со всей волей, силой наши деды и прадеды защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны. Как восстанавливали страну и как мы чтим их память и правду о великой войне. И мы сегодня доносим до них правду. И есть возможность разобраться в этом турбулентном мире, что творится сегодня и где подменяются настоящие человеческие ценности.

Основной локацией фестиваля стала площадь Ленина, где развернулись народные гулянья. В течение всего дня работали тематические площадки, «Город мастеров» знакомил с традициями ремесел. Многолюдно было и на фестивале уличной еды. Пекари удивили гостей праздника 80-метровым караваем весом более тонны, он испечен в честь юбилея Победы.

Международный фестиваль «Славянское единство» – подтверждение неразрывных культурных связей народов Беларуси и России. У нас общая память о Великой Победе, и мы делаем все, чтобы ее сохранить.