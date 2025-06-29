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Конкурсы, игры и соревнования – финал военно-патриотической игры «Зарница» прошел в Минском районе

29 июня 2025 10:39
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Не просто соревнования, а настоящая проверка на сплоченность. Финал военно-патриотической игры «Зарница» прошел в Минском районе. В ней приняли участие военно-патриотические клубы МВД со всех регионов страны. Команды прошли через множество испытаний, продемонстрировали не только физическую подготовку, но и стратегическое мышление.

В атмосферу военно-спортивного соревнования погрузилась Анастасия Близнюк. 

Анастасия Близнюк, корреспондент:
Тематические площадки, игры, конкурсы, строевая подготовка и, конечно, спортивные соревнования. 12 лучших военно-патриотических клубов со всей страны объединила игра «Зарница».

Конкурсы, игры и соревнования – финал военно-патриотической игры «Зарница» прошел в Минском районе-3

Локацией для проведения состязаний стал Центр подготовки кадров МВД. На трехдневных сборах участники смогли познакомиться с военным делом, продемонстрировать свою выносливость и обрести новых друзей.

Конкурсы, игры и соревнования – финал военно-патриотической игры «Зарница» прошел в Минском районе-5

На одной площадке собрались активные, ловкие и заинтересованные в изучении военного дела молодые люди. Варвара Щербак приехала из Червеня. Девушка твердо решила связать свою жизнь с охраной правопорядка. Участие в «Зарнице» – бесценный опыт.

Конкурсы, игры и соревнования – финал военно-патриотической игры «Зарница» прошел в Минском районе-7

Варвара Щербак, участница военно-патриотического клуба «Патруль»:
Как только я узнала, что в нашей школе открывается военно-патриотический клуб, я очень обрадовалась. Люблю свою Родину, люблю помогать людям и очень сильно хочу с этим связать жизнь.

Подробности в видео.

# МВД Беларуси # Вооруженные силы Беларуси # Дети # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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