Конкурсы, игры и соревнования – финал военно-патриотической игры «Зарница» прошел в Минском районе

Не просто соревнования, а настоящая проверка на сплоченность. Финал военно-патриотической игры «Зарница» прошел в Минском районе. В ней приняли участие военно-патриотические клубы МВД со всех регионов страны. Команды прошли через множество испытаний, продемонстрировали не только физическую подготовку, но и стратегическое мышление. В атмосферу военно-спортивного соревнования погрузилась Анастасия Близнюк.

Анастасия Близнюк, корреспондент:

Тематические площадки, игры, конкурсы, строевая подготовка и, конечно, спортивные соревнования. 12 лучших военно-патриотических клубов со всей страны объединила игра «Зарница».

Локацией для проведения состязаний стал Центр подготовки кадров МВД. На трехдневных сборах участники смогли познакомиться с военным делом, продемонстрировать свою выносливость и обрести новых друзей.

На одной площадке собрались активные, ловкие и заинтересованные в изучении военного дела молодые люди. Варвара Щербак приехала из Червеня. Девушка твердо решила связать свою жизнь с охраной правопорядка. Участие в «Зарнице» – бесценный опыт.