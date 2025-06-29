В Белграде устранили последствия протестов, на которые вышли более 30 тыс. человек

После ночи беспорядков в Белграде наступило затишье. Сообщается, что коммунальные службы оперативно устранили последствия ожесточенных столкновений в центре города. Накануне более 30 тысяч человек вышли на центральные улицы Белграда, требуя досрочных парламентских выборов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее протестующие поставили ультиматум президенту принять решение о роспуске правительства до субботы, однако он был отклонен. Сегодня же к гражданам обратился глава Сербии Александр Вучич, призвавший к миру и спокойствию.

Александр Вучич, президент Сербии:

Наше государство сильное, и власти будут выполнять свои обязанности. Я не стану прислушиваться к вашим призывам, направленным на разрушение страны. Я просто хочу, чтобы были сохранены люди, в первую очередь молодежь. Протесты уже нанесли значительный ущерб системе образования и внутренней стабильности Сербии. Каждый, кто совершит преступление, понесет наказание.