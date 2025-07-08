День зенитных ракетных войск отмечают 8 июля в Беларуси. Уже ровно 65 лет с момента их образования наши зенитчики стоят на защите стратегических гражданских и военных объектов от ударов с воздуха, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 на 7 белорусские стражи неба несут боевое дежурство, чтобы в любой момент дать отпор внезапной угрозе. Это означает, что в любое время дня и ночи они готовы выявить и пресечь нарушения государственной границы в небе. В условиях напряженной военно-политической обстановки возле наших рубежей противовоздушная оборона рассматривается как особый фактор стратегического сдерживания. Без сильной и надежной системы ПВО ни одна страна, в том числе и наша, не может обеспечивать свою безопасность в воздухе.

Андрей Северинчик, начальник зенитно-ракетных войск Вооруженных Сил Беларуси: Сложная военно-политическая обстановка в Республике Беларусь четко определила нам необходимость развития не только вопросов наращивания состава дежурных сил, не только увеличение или уменьшение сроков готовности подразделений, но и непосредственно определились направления развития, основное из которых является мобильность зенитно-ракетных войск, повышение их огневой мощи – то, над чем сейчас непосредственно мы и работаем.

Военнослужащий 120-й зенитной ракетной бригады:

Основная сложность заключается в том, чтобы наладить слаженную работу отдельных людей, чтобы мы работали как единый слаженный организм. Подготовка расчетов – это проходит в несколько этапов. Начинаем с теории, а потом уже приходим к практике. Ну, теория тоже идет поэтапно, потому что все сразу запомнить невозможно, поэтому постепенно учим, начиная с основ, потом углубляясь глубже и глубже, чтобы знать до последнего винтика свою технику.

Выполнение важных задач по защите воздушного пространства невозможно без современной радиоэлектронной техники. И она у нас есть – это зенитные ракетные комплексы С-400, С-300, «Бук», «Тор-М2». А совместная работа войск ПВО с военно-промышленным комплексом страны позволила модернизировать «Бук-МБ». В ближайшее время усовершенствованный комплекс поставят на вооружение в белорусскую армию.