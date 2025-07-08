Прямой эфир

Погода в первом полугодии в Беларуси удивляла – синоптики поделились температурными рекордами в 2025-м

08 июля 2025 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Погода в первом полугодии в Беларуси удивляла. Синоптики рассказали о некоторых температурных рекордах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погода в первом полугодии в Беларуси удивляла – синоптики поделились температурными рекордами в 2025-м-2

Так, январь 2025-го был самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В июне средняя температура воздуха почти соответствовала климатическим нормам. По прогнозам, в ближайшее время аномальный зной будет сменяться прохладой и дождями.

Погода в первом полугодии в Беларуси удивляла – синоптики поделились температурными рекордами в 2025-м-4

Ольга Бакланова, начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга Фонда данных Белгидромета:
Белорусское лето бывает капризным. И хотя бы один из месяцев нам об этом напоминает. Июнь, хотя он был близок к норме с температурой 16 градусов. Был несколько ниже нормы на 0,4 градуса. Казался всем холодным, так как неустойчивый температурный режим. Первая декада была довольно теплая – на 1,5 градуса выше нормы, зато две другие были довольно прохладные.

По данным Белгидромета, в последнее десятилетие среднегодовая температура воздуха в нашей стране все чаще превышает отметку в плюс восемь с половиной градусов при норме семь целых две десятых. А в 2024 году положительная аномалия и вовсе была отмечена на протяжении 11 месяцев.

# Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В России прошло контрольное занятие с реактивно-артиллерийским дивизионом белорусской армии
08 июля 2025 06:26

В России прошло контрольное занятие с реактивно-артиллерийским дивизионом белорусской армии

День зенитных ракетных войск отмечают 8 июля в Беларуси
08 июля 2025 06:10

День зенитных ракетных войск отмечают 8 июля в Беларуси

Университеты Бреста предлагают абитуриентам новые специальности
08 июля 2025 05:57

Университеты Бреста предлагают абитуриентам новые специальности