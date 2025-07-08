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Количество голодающих в США выросло почти вдвое – исследование

08 июля 2025 06:29
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Все больше взрослых жителей США сталкиваются с нехваткой продуктов питания – таковы данные американской исследовательской компании. Так, в конце весны показатель превысил 15 % – это почти вдвое больше, чем в 2021 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество голодающих в США выросло почти вдвое – исследование-2

Причина – сокращение администрацией Трампа программ социальной поддержки, включая пособия и налоговые льготы для семей с детьми. Эти меры ранее помогали снизить уровень бедности и позволяли людям больше тратить на продукты. Спрос на помощь благотворительных банков в отдельных регионах вырос более чем в два раза за три года. При этом ситуация может ухудшиться в ближайшее время, прогнозируют аналитики. Дело в том, что Конгресс одобрил дальнейшее сокращение пособий.

# Социологический опрос # Новости США

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