Игорь Тур: как будет работать симбиоз трёх институтов, станет понятно, когда кто-то другой будет на должности Президента

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу». Григорий Василевич: мы выстраиваем мощную представительную ветвь власти. Читайте здесь. Кирилл Казаков, СТВ:

У меня вопрос журналистский. Потому что мы с тобой можем как журналисты рассуждать. И где-то даже философствовать и летать за границами того, что иногда чиновникам нельзя говорить. Смотри, очень многие говорят о том, что ВНС – это такая уникальная штука, которой нигде нет. И дескать мы, белорусы, не имеем права на то, чтобы не перенимать лучшие ценности, например, англосаксонской конституционной системы либо греческой демократической системы. Либо же еще чего-то такого, что мы на самом деле на нашей земле придумать не можем. Мы пытаемся все время искать какие-то формы. Какое-то вече, толока, еще что-то. Может, на все закрыть глаза, плюнуть и сказать: у нас ВНС, ну, что?

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Мне кажется, мы ищем ответы на такие вопросы просто потому что мы все, субъективно скажу, может быть, я ошибаюсь, до конца не представляем, как это все будет вместе работать. Соответственно, мы пытаемся объяснить что-то непонятное какими-то понятными определениями. ВНС – это что? Конечно, у многих людей возникает такой диссонанс. У нас есть фигура сильного лидера. Который если скажет, что мы идем налево – мы идем налево. Это не то что нормально, это замечательно. При этом у нас есть парламент. При этом у нас появляется ВНС. У людей пока нет общего понимания, как вместе три института будут работать. Алена Сырова, СТВ:

Я тебя перебью, как раз за моей спиной цитата главы государства. Суть в том, что ВНС – это тот самый орган, который сбалансирует в случае чего конфликтную ситуацию либо интересы. Я тут поддержу. Кирилл Казаков:

Это все в теории. Все пока в теории. Игорь Тур:

Конкретнее пытаться уточнить. В случае конфликтной ситуации – ок, например, какой? С поиском примера немножко сложнее. Кирилл Казаков:

То есть мы будем жить нормальным таким прецедентным правом.