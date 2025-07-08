Большинство жителей Молдовы не верят в честность намеченных на конец сентября парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные нового соцопроса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная часть жителей считает, что ключевые решения в стране принимаются под влиянием иностранных интересов. Так, более 80 % опрошенных уверены, что Молдова контролируется извне, и лишь примерно каждый десятый верит в независимость принимаемых властями решений. Впрочем, остаются и оптимисты, которые все еще надеются, что Молдова может самостоятельно определять свой курс, не оглядываясь на указания из Брюсселя.