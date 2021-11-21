Григорий Азарёнок: «Вы, Запад, это филиал ада на земле»

Новости Беларуси. История с беженцами вскрыла чудовищное лицемерие Запада. На слезы детей они взирают равнодушно, но при этом повторяют свои мантры о демократии и правах человека, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно стараются страны-лимитрофы Центральной Европы. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в авторской рубрике «Паноптикум».

Григорий Азаренок, СТВ:

Это видео с белорусско-польской границы. Демократические каратели незаконно вытолкали женщину на белорусскую сторону, а ребенок остался за колючкой в Польше. Мать в отчаянии: истошно кричит, зовет своего ребенка. Вот оно – твое лицо, Запад. Вот твоя суть. Личина паноптикума.

Григорий Азаренок:

Дуда, Моравецкий, Качиньский, вы преступники. Узурпаторы. Убийцы. Убийцы детей. Вас проклинают миллионы людей Ближнего Востока. И вы еще лицемерно в костелы ходите. Пускай этот женский крик всю вашу жизнь вас сопровождает. Днем, ночью, в постели с любовницей и в холуйском экстазе перед американцами. Всегда будет этот крик. Эта неделя показала нам – вменяемых политиков в Европе практически не осталось. Почти все они помешались. Почти у всех «кукуха отъехала». Ну надо же на полном серьезе министру иностранных дел Литвы ляпнуть, что с ним не согласовали разговор Меркель и Лукашенко. Кто ты такой? Тьфу, мелочь. Над тобой смеются все твои сограждане, одна усатая баба только и воспринимает всерьез.

Но есть и те, кто хоть немного догадывается, что происходит. Бывшая премьер-министерша Польши Шидло заявила по поводу Меркель: «Такое поведение напоминает худшие моменты в истории, когда страны Центральной Европы воспринимали исключительно как предмет политического торга».

Григорий Азаренок:

А что вы еще? Вы лимитрофы. Колонии. Санитарный кордон. Серая зона, зона отчуждения. Вы были процветающими социалистическими государствами, но вы сами отдали свой суверенитет американским сутенерам. Все маски были сброшены. Очкастое под названием Моравецкий открыто сказало – они хотят закрыть «Северный поток». Так кто виноват, что вы уничтожили свою собственную промышленность? Что вы привыкли жить только на транзите и дотациях? И ради того, чтобы и дальше не работать и лопать галушки, они готовы терзать и мучить детей на морозе, травить их пестицидами и при этом лицемерно галдеть о какой-то там демократии в Беларуси. Адское лицемерие не сложно вскрыть Алене Дзиодзиной.

Григорий Азаренок:

А вот другое видео. Беженке стало плохо. Наши сотрудники МЧС отвели ее к врачам. Врачи оказали помощь. Вы понимаете, что белорусы спасли несколько тысяч человек от холодной и голодной смерти? К этой смерти их приговорили те, кто постоянно гундосит о гуманизме, равенстве и правах. Те, кто называет нас кровавой диктатурой. Вот символ нынешнего времени. Наш боец играет с маленькими детишками беженцев. Там наши общественники. Там наша церковь. Там наши врачи. Там наши люди.