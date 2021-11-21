«Начали работать с ОАЭ, эта страна вошла в нашу копилку». Интервью с председателем концерна «Белгоспищепром»

Новости Беларуси. Кто в 2021 году только начал дегустацию белорусских продуктов, для кого наши производители добавили пряности в десерт, но сотрудничество от этого стало только слаще, и почему санкции не смогли стать ложкой дегтя в нашем экспорте? В День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поговорили о наших аппетитах, в том числе экономических, с председателем концерна «Белгоспищепром», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Предлагаю начать с выставки «Экспо-2020», которая проходит в Дубае. Ваш концерн там тоже представлен. Что белорусы нового, вкусного, интересного привезли в ОАЭ в этом году? «Начали работать с ОАЭ, эта страна вошла в нашу копилку»

Анатолий Бубен, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Проходили дни концерна «Белгоспищепрома» на этой выставке, где мы собирали наших партнеров, посетила наша делегация из концерна. Руководители предприятий представляли там свою продукцию. Кальянные табаки – это новое направление нашей Гродненской табачной фабрики «Неман». Даже наш Городейский сахарный завод туда поехал, завез джемы, варенье, вкусняшки, которые производятся из сахара, ягод. Без кондитерки там невозможно было находиться, поэтому кондитерка подготовилась. Сделали шоколадки в виде верблюда. Уже зная пристрастия этих восточных стран к белорусским сладостям, подстроили вкусы, имбирь добавили не только в шоколад, но и в зефир, мармелад. Подготовились основательно. По итогам работы, как уже нам известно, пять контрактов заключили, пять меморандумов подписано, множество договоров о сотрудничестве, о намерениях. В этом году мы уже начали работать с ОАЭ, эта страна вошла в нашу копилку. Мы экспортируем туда свою продукцию. Ольга Коршун:

А еще появились новые ценители наших продуктов за рубежом в этом году?

Анатолий Бубен:

Конечно. Если мы за прошлый год прибавили в свою копилку 20 стран, стали работать уже в более 70 странах, по экспорту отгружаем свою продукцию. То в этом году еще добавили 13 стран, в том числе и ОАЭ, Саудовская Аравия, ЮАР, Нигерия, Оман. Это страны, которых раньше не было, куда даже не думали раньше заходить. Даже в прошлом году китайский рынок у нас вырос в три раза. В этом году уже на 30 % прирастаем. «Экспорт на Запад у нас не снизился ни на грамм, еще и прирастаем» Ольга Коршун:

Западные «партнеры» пугают нас новым витком санкций. Санкции как-то отражаются на сотрудничестве с другими странами? Анатолий Бубен:

Если брать восточное направление, китайское направление, то там только денежные переводы на день-два тормозятся, потому что все-таки доллары участвуют в расчетах. Экспорт на Запад у нас не снизился ни на грамм, еще и прирастаем. Очень сильно прирастаем в восточном направлении. Поэтому диверсификация наших рынков идет, как и было раньше. Мы собираем помощь, все присутствует на границе в качестве гуманитарной помощи

Ольга Коршун:

Еще одна наша насущная проблема – это мигранты и белорусско-польская граница. Многие неравнодушные белорусы и предприятия, предприниматели привозят туда продукты. Вы как главный представитель концерна не будете проявлять такую инициативу? Анатолий Бубен:

Мы собираем помощь, и печенье, и шоколад, и детское питание. Все присутствует на границе в качестве гуманитарной помощи. Мы подставляем плечо, знаем, что люди не виноваты. Это обычные люди, которые ищут лучшую жизнь. О выращивании органической продукции в Беларуси Ольга Коршун:

Есть статистика, что растет рынок органической продукции. Насколько мы способны занять эту нишу: выпускать продукцию с приставкой -эко, -органик?

Анатолий Бубен:

Во-первых, там на площади полей должны не вноситься никакие минеральные удобрения. Это должна быть чистая, отдохнувшая земля. Только там, получив паспорт на эту землю, можно вырастить органическую культуру. Мы ищем такие земли. У нас даже водка органик есть, которая получена из зерна, выращенного на таких чистых землях. Детское питание, которое и в ОАЭ поставлялось, там и не знали, что такое детское питание до нынешнего дня. Этот промежуток тоже надо заполнить, у нас при своих заводах («Гамма вкуса», Малоритский завод) есть поля, на которых выращиваются чистые органические культуры, это тыква, морковка. Раз заехав на такое наше поле, я спросил, почему так много сорняка. Потому что не используем, а вручную так не успеешь полоть. Ольга Коршун:

Это признак того, что поле действительно чистое. Анатолий Бубен:

Да, не используется химия. «Мы в этом году продали за 10 месяцев рапсового масла больше, чем в прошлом» Ольга Коршун:

Другой продукт, в пользе которого никто не сомневается, это рапсовое масло. Президент ставил задачу этот продукт выводить на новый уровень, чтобы белорусов познакомить и за рубеж его экспортировать. Удалось с этой задачей справиться?

Анатолий Бубен:

Думаю, что удалось. Потому что в сравнении с прошлым годом мы приросли ровно в 9 раз. Мы в этом году продали за 10 месяцев рапсового масла больше, чем в прошлом году. Мы его стали популяризировать на телевидении и радио, более 130 бигбордов стоит по рапсовому маслу. Люди стали разбираться, видеть, пробовать, покупать. Когда концерн станет корпорацией? Ольга Коршун:

Были планы преобразовать концерн в корпорацию? Идет сейчас эта работа? Анатолий Бубен:

Это не планы, это прямое поручение, поставлена конкретная задача в новом году – создать корпорацию пищевой промышленности, которая будет объединять под своим крылом все наши предприятия пищевой промышленности. Сегодня идет согласование указа Президента о создании корпорации пищевой промышленности. Уже дошлифовываем последние штрихи в этом указе. Более 100 тысяч новогодних подарков будет продано на экспорт, в том числе и в Америку Ольга Коршун:

Скоро Новый год. Традиционно мы получаем сладости в новогодних подарках. Есть уже планы, сколько сладостей съедим в Новый год?

Анатолий Бубен:

К Новому году мы готовимся, как только встретим Новый год, поэтому с февраля уже работают дизайнеры. Разрабатываются коробки, подарки. У нас уже произведено около двух миллионов новогодних подарков. Более 100 тысяч подарков будет продано на экспорт, в том числе и в Америку дойдут наши подарки. Те подарки, которые производят «Коммунарка», «Спартак», «Слодыч». Они востребованы. Ольга Коршун:

На этой неделе другой праздник, который непосредственно касается вашего концерна.