Дзиодзина: «Наблюдая за агрессивным поведением Польши в приграничной зоне, можно чётко увидеть попытки спровоцировать Беларусь»
Новости Беларуси. История с беженцами вскрыла чудовищное лицемерие Запада. На слезы детей они взирают равнодушно, но при этом повторяют свои мантры о демократии и правах человека, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно стараются страны-лимитрофы Центральной Европы.
Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в авторской рубрике «Паноптикум».
Алена Дзиодзина, СТВ:
Наблюдая за агрессивным поведением Польши в приграничной зоне, можно четко увидеть попытки спровоцировать Беларусь на конфликт. Стратегия, всем знакомая с детства: ударить первым так, чтобы никто не видел, дождаться сдачи. А когда в ответ прилетит – расплакаться и уйти. Но демонстративно, чтобы все видели, пожалели и осудили того, кого мнимая жертва хотела представить агрессором. Напомню, что до этого поляки уже попытались использовать трагедию беженцев с выгодой для себя. Но в отношениях с Евросоюзом, вынуждая тех поступить по-своему. Не получилось. Так бывает, что амбиции больше реальных возможностей. Увы. Пытаясь сделать себе хорошо, паны перестали быть Европе удобными. И не сегодня – завтра коллективно и по очереди их сделают изгоями в лучших традициях западных ценностей, если вы понимаете, о чем я.
Сейчас уже время не терпит и Польше нужно скорее стать жертвой, чтобы все-таки обернуть обстоятельства на границе в свою пользу. Не ожидали они внезапного сотрудничества Меркель и Лукашенко. Понимают, что помощь белорусского Президента страдающим людям поднимает его статус в глазах мировой общественности. Пропорционально тому, как падает их собственная репутация.
Алена Дзиодзина:
В этом контексте атака по мирным беженцам всего лишь предлог, чтобы кидать копья и стрелы в нашу сторону, нарушая государственные границы. И ждать, когда Беларусь начнет защищаться. Произойдет противостояние. Будут жертвы. Пострадают люди. Польские политики такой исход понимают. Но им с этим, похоже, нормально. В расход всех – слабых женщин, детей и безоружных мужчин. Им нужна потасовка. И вот тогда, согласно замыслам польских стратегов, наступит их звездный час, когда можно объявить Лукашенко агрессором, перевести коллективное негодование Запада с себя на него. А заодно поднять свой опущенный авторитет в глазах мирового сообщества. Такая вот игра в кости ценой человеческих судеб. И это только верхушка айсберга – за поляками стоят более сильные игроки, которые их мотивируют.
В обычной жизни, как и в мире политики, нет ничего страшного в том, чтобы оборачивать ситуацию себе во благо. Но создавать ее и использовать, зная, что пострадают другие люди, – это тест на цинизм и порядочность. В любом из миров.
Григорий Азаренок: «Вы, Запад, это филиал ада на земле». Читайте здесь.