Дзиодзина: «Наблюдая за агрессивным поведением Польши в приграничной зоне, можно чётко увидеть попытки спровоцировать Беларусь»

Новости Беларуси. История с беженцами вскрыла чудовищное лицемерие Запада. На слезы детей они взирают равнодушно, но при этом повторяют свои мантры о демократии и правах человека, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно стараются страны-лимитрофы Центральной Европы.

Алена Дзиодзина, СТВ:

Наблюдая за агрессивным поведением Польши в приграничной зоне, можно четко увидеть попытки спровоцировать Беларусь на конфликт. Стратегия, всем знакомая с детства: ударить первым так, чтобы никто не видел, дождаться сдачи. А когда в ответ прилетит – расплакаться и уйти. Но демонстративно, чтобы все видели, пожалели и осудили того, кого мнимая жертва хотела представить агрессором. Напомню, что до этого поляки уже попытались использовать трагедию беженцев с выгодой для себя. Но в отношениях с Евросоюзом, вынуждая тех поступить по-своему. Не получилось. Так бывает, что амбиции больше реальных возможностей. Увы. Пытаясь сделать себе хорошо, паны перестали быть Европе удобными. И не сегодня – завтра коллективно и по очереди их сделают изгоями в лучших традициях западных ценностей, если вы понимаете, о чем я.

Сейчас уже время не терпит и Польше нужно скорее стать жертвой, чтобы все-таки обернуть обстоятельства на границе в свою пользу. Не ожидали они внезапного сотрудничества Меркель и Лукашенко. Понимают, что помощь белорусского Президента страдающим людям поднимает его статус в глазах мировой общественности. Пропорционально тому, как падает их собственная репутация.