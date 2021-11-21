«Сказать, что обиды нет – солгать». Как живут и что чувствуют дети в интернате?

Новости Беларуси. Этой осенью белорусов шокировала история о том, как новорожденного мальчика нашли в общественном туалете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Я их ни разу не видел, я их не знаю. Обиды вообще никакой нет на них. В доме-интернате в Ивенце Андрей 13 лет. Мама отказалась от него еще в роддоме. Родителей в живых уже нет, собственно, их парень никогда и не видел. Хотелось бы ему в семью? Говорит – нет. В интернате как дома. Здешние воспитанники – друзья, а директор – одна мама на всех. Есть у Андрея близкие люди: в России живут родственники. С ними он переписывается и даже в будущем планирует навестить.

Андрей Клок, воспитанник Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития:

Я не люблю сидеть на одном месте. Я люблю что-то делать, продвигаться как-то дальше. Выступаю, на сцене пою. Танцую, провожу праздники ведущим. Хотелось бы поступить в университет лингвистический на иностранные языки.

А вообще здешние дети со стойким характером. В интернате негласное правило: любить, помогать, но не смотреть жалостливыми глазами. Да и грустить здесь времени нет. Дом-интернат напоминает большую творческую лабораторию: дети учатся вышивать, занимаются гончарным производством, удивляют резьбой по дереву и увлекаются Lego.

Глеб Кругликов, инструктор по трудотерапии Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития:

Я общался с детьми – устроился достаточно недавно – интересовался, как им в интернате живется. Они действительно чувствую себя как дома.

Елена Петрашкевич, директор Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития:

Мы все любим их, мы всем им готовы помочь в любую минуту. Когда они заканчивают школу, мы всегда говорим, что вы уезжаете, если будут какие-то проблемы – не скрывайте, говорите нам, мы будем рады помочь. Я настолько люблю этот детский дом, настолько люблю этих детей, мы уже даже понимаем с одного взгляда. Мы всегда говорим о том, что мы – одна большая семья.

Татьяна и Валентина Упик – дети этой большой семьи. Правда, сейчас они уже живут не в интернате, а самостоятельно в Минске. Каждая в квартире – это как раз про поддержку государства. Плюс ко всему – девочки работают.

Валентина и Татьяна Упик:

Нам захотелось попробовать: какая она, взрослая жизнь. Потому что до 20 лет ты жил в интернате. И ты на всем готовом.

– Это абсолютно другой мир?

– Да, это две разные Вселенные. Там – забота, любовь, розовые очки.

Мама двойняшек отказалась от них еще в роддоме. Но не только от них: помимо девочек у женщины было еще шестеро детей. Родителей Татьяна и Валентина никогда не видели. Но зато писали женщине письма. Ни одного ответа так и не пришло.

– Обиды нет, злости тоже.

– Нет, сказать, что обиды нет – солгать.

– Нет, у меня – нет.

– Есть такая вещь. Период ты сидел, плакал, говорил: мама, почему ты меня бросила, забери домой. Со временем я понимаю, даже благодарю ее, что попала в интернат. Потому что увидела то, что не увидела бы никогда. Я съездила в Италию, Америку, Англию.