Александр Маркевич: цели Польши понятные. Они хотят показать ЕС, что они настоящий бастион от незаконной миграции

Новости Беларуси. Аналитики отмечают, что Польша ищет любой повод, чтобы накалить обстановку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И если с мигрантами откровенно не получилось, ищут другие поводы, чтобы укусить побольнее. Как еще расценивать намерения польской стороны закрыть железнодорожное сообщение в Кузнице, заявления польского премьера о том, что НАТО должно вмешаться в ситуацию на границе? О том, как реально обстоят дела, чего на самом деле хотят добиться польские власти и при чем тут Украина, мы поговорили с Александром Маркевичем, заместителем Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей.

О посещении лагеря беженцев: «Я был поражен, как они вообще выжили» Ольга Коршун, СТВ:

Я знаю, что буквально несколько дней назад вы были на белорусско-польской границе. Расскажите, что там увидели, какие эмоции, когда приезжаешь туда и видишь этот лагерь беженцев. Александр Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я был поражен, как они вообще выжили. Это, наверное, 9-й день был их нахождения там. Часть людей уже была в транспортно-логистическом центре. Там более или менее приемлемые условия. Но те люди, которые находились в непосредственной близости от государственной границы, фактически на государственной границе, – там условия, конечно, адские. И для нас, допустим, для любого белоруса, который туда бы попал, на мой взгляд, очень сложно там несколько часов даже находиться. Но больше всего меня поразило, что маленькие дети, беременные женщины тоже там находятся. Конечно, сложно пережить эти условия. И, действительно, вызывает сочувствие и сострадание к ним. Польская сторона даже не дает возможность подать заявление на получение статуса беженца Ольга Коршун:

Но если отбросить эмоции и оценить действия польской стороны с точки зрения международного права и норм, насколько адекватно ведет себя польская сторона?

Александр Маркевич:

Ну, мы все знаем о том, что право на получение беженства является базовым правом. И, конечно, любой человек, независимо от национальности, континента, где он проживает, имеет право обратиться за получением статуса беженца. По международным правилам существует определенная процедура. Но мы видим, что польская сторона даже не дает возможность подать это заявление на получение статуса беженца. Физически они не могут это сделать, поскольку у многих из них были контакты с представителями польских правоохранительных органов, некоторые по 5, 7, 9 раз пересекали государственную границу, но их просто вышвыривали оттуда. И это право реализовать они просто не смогли. Поэтому, конечно, это серьезное нарушение. И мы видим, какими способами это все делается. Мы видим, что людей выдавливают, избивают, травят собаками, применяют газ в случае нахождения их на польской территории. И просто никто с ними не разбирается, а просто дикость какая-то. В Польше на рассмотрении в парламенте находится законопроект об изменении пограничного законодательства Ольга Коршун:

Почему эти все наднациональные органы, которые созданы в нашем мире, не в нашей стране, в мире, сегодня не вмешиваются и не вмешивались до тех пор, пока наши журналисты и политики не стали трубить об этой ситуации на весь мир? Александр Маркевич:

Мы знаем о том, что еще в сентябре Польша ввела чрезвычайное положение на приграничных территориях. И туда журналисты не могут попасть, представителям евросоюзовских структур, которые занимаются вопросами безопасности, отказано даже в посещении этой местности. И мы знаем, что Польша инициировала и сейчас на рассмотрении в парламенте находится законопроект об изменении пограничного законодательства, в соответствии с которым должностные лица, которые занимаются вопросами охраны границы, обеспечением внутренней безопасности, принимают решение и на любой местности приграничной они вводят определенный режим, запрещают въезд туда журналистов, представителей международных организаций, волонтерских и других. И это тоже, на мой взгляд, дикость в XXI веке, когда мы говорим, что мир открыт, что люди должны свободно передвигаться. А что касается международных организаций, то мы знаем, что были представители, когда журналисты, общественность, государственные органы, правоохранительные структуры обратились.

Ольга Коршун:

Ну, мы уже начали звонить во все колокола. Александр Маркевич:

Они тогда туда прибыли. Но их реакция была, если можно так выразиться, вялотекущей. Они раздали какие-то листовки, тем не менее они особо не решили никакую проблему, а решение было непосредственно за теми людьми, которые могут политические решения принимать, могут их инициировать, которые хотят договариваться и стремятся это сделать. Какова истинная цель Польши, Европейского союза, США в этом конфликте? Ольга Коршун:

Какова истинная цель Польши, Европейского союза как организации, США в этом конфликте? Мы же понимаем, что это можно разрешить. И наша страна все для этого делает, предпринимает разные шаги и политические, и гуманитарные. Александр Маркевич:

Здесь цели Польши понятные. Они хотят показать прежде всего Европейскому союзу, прежде всего тем спонсорам, которые осуществляют их поддержку и материальную, и военную, что они настоящий бастион от незаконной миграции, чтобы в них вкладывали ресурсы, чтобы фактически на этом зарабатывать. Есть определенные очень серьезные противоречия между Польшей и Германией, в том числе в политике миграционной. Поэтому они хотят показать, что они защищают Европейский союз от наплыва беженцев. И поэтому используют. Это один момент. Второй момент, что они, безусловно, на острие милитаризма находятся в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации. Ольга Коршун:

Кажется, что Украина – это другая граница и в другой стороне от этой ситуации, тем не менее Украина тоже что-то поднапряглась, собрала тоже военных на нашей границе общей. Украине до этого какое дело? Она хочет просто очки какие-то политические?